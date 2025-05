Lula cobra mais empenho de servidores que lidam com atendimento ao público Presidente defendeu mais empenho na solução de problemas para ajudar a população, principalmente os mais pobres Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 14h34 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h34 ) twitter

Lula deu declaração durante ato de criação de Assentamento Maila Sabrina Ricardo Stuckert / PR - 29.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou mais empenho dos servidores que lidam com atendimento público nos órgãos do governo. Lula citou que quando um pobre vai pedir informação, a “primeira palavra que ele tem é ‘não’”.

“A pessoa vai procurar uma informação e recebe um ‘não’, quando seria mais decente [o servidor] dizer que vai tentar descobrir como fazer, ou que iria dar um jeito. Isso vale para todas as áreas públicas do país. Se todo mundo fizesse o mínimo esforço de falar: olha, eu não sei, eu vou estudar, vou analisar, seria muito mais fácil e muito mais respeitoso”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto acrescentou que é esse tipo de mudança que pretende fazer no Ministério de Desenvolvimento Agrário. “Ao invés da gente ter alguém para dizer não, ter uma pessoa para falar: eu vou tentar encontrar uma solução, se for fácil, eu faço, se for difícil, eu faço. Se eu não puder fazer, peço desculpa a vocês. Porque as pessoas passam a respeitar mais as coisas que acontecem”, citou.

A declaração foi feita durante ato de criação do Assentamento Maila Sabrina, entre os municípios paranaenses de Ortigueira e Faxinal. Na ocasião, Lula também defendeu o estudo para as mulheres.

‌



“Todo mundo precisa estudar, aprender a produzir mais, com mais qualidade, aprender a cuidar da família. E com a mulher a coisa é mais nobre porque ela consegue uma coisa chamada independência, [principalmente] no mundo machista em que o homem acha que a mulher tem que fazer tudo para ele. Quando as mulheres têm uma profissão, elas vão morar com alguém porque elas querem morar”, disse.

Assentamento

A criação do assentamento integra a política do Programa Terra da Gente, iniciativa que pretende acelerar a reforma agrária e estruturar assentamentos em todo o país. No caso do assentamento Maila Sabrina, cerca de 450 famílias de trabalhadores rurais serão beneficiadas em uma área de 10,6 mil hectares.

‌



Além disso, no evento, Lula destinou o Crédito Instalação Fomento Mulher, no valor de R$ 1,3 milhão, que beneficiária 142 mulheres do Assentamento Eli Vive, em Londrina (PR), e assintou um contrato de operações do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) para famílias do Assentamento Eli Vive.

Outra medida foi a assinatura do Protocolo de Intenções entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Itaipu Binacional para a compra de alimentos da agricultura familiar pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). O documento garante que parte dos alimentos fornecidos nos contratos venham da produção local, beneficiando a comunidade da região perto da Usina de Itaipu e valorizando os pequenos agricultores familiares.

‌



Lula destinou 15 mil novos lotes em assentamentos convencionais desde 2023. Até o fim deste ano, a expectativa do governo federal é garantir 30 mil famílias assentadas em novos lotes e outras 30 mil até o fim de 2026. Ao todo, serão 326 mil famílias beneficiadas em assentamentos tradicionais, ambientalmente diferenciados, regularização e reconhecimento.

