Lula diz que ação de Bolsonaro e família nos EUA é ‘uma das maiores traições à pátria’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula critica Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo pela postura nos EUA, classificando como "uma das maiores traições" à pátria.

O presidente mencionou que Eduardo deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados por propagação de mentiras.

Acordo recente na CPMI do INSS resultou em derrota para o governo, com a base aliada perdendo cargos de comando.

Reunião ministerial focou em prioridades até 2026 e estratégias para mitigar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos EUA aos produtos brasileiros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula convocou ministros para reunião nesta terça Ricardo Stuckert / PR - 21.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (26) as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Lula classificou a postura de Eduardo como “uma das maiores traições” da história do Brasil, devido ao apoio do deputado às tarifas de 50% impostas por Donald Trump.

“Fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. O que está acontecendo hoje no Brasil com a família do ex-presidente [Jair Bolsonaro] e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos [Eduardo Bolsonaro], é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus”, afirmou.

Lula acrescentou que Eduardo já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, pois “insufla com mentiras e hipocrisia um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil”.

“Isso é inexplicável. Vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país seja respeitado. Não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez [...] de insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro”, declarou.

O chefe do Palácio do Planalto reforçou que o Brasil aceita relações cordiais com o mundo inteiro, mas não “desaforo, ofensas e petulância de ninguém. ”Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano, que foi o que aprendemos a construir”.

A declaração de Lula ocorreu na abertura da reunião ministerial no Palácio do Planalto. O presidente convocou a equipe para fazer um balanço e projetar as prioridades do governo até 2026. Também está na pauta um alinhamento do discurso do Executivo em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

A expectativa do Executivo com a reunião também é reforçar as ações tomadas para amenizar os impactos. A taxa de 50% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou um plano de contingência — batizado de Plano Brasil Soberano — para socorrer os setores mais afetados. A medida prevê a manutenção de empregos, a devolução de parte dos impostos pagos pelas empresas e a compra, pelo governo, de alimentos perecíveis para o consumo em escolas, hospitais e nas Forças Armadas.

Regularização das redes e derrota na CPMI

Lula também deve comentar com os ministros sobre a regularização das redes sociais, projeto que deve ser enviado nos próximos dias ao Congresso. Outro tema sensível que pode ser abordado na reunião foi a recente derrota do governo na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que vai investigar as fraudes do INSS.

A expectativa do governo era emplacar aliados na presidência e relatoria do colegiado, mas, após movimento da oposição, a base aliada perdeu os cargos.

Conforme apurado pelo R7, o acordo que resultou em uma chapa alternativa para o comando do colegiado contou com apoio de partidos integrantes do governo Lula.

As conversas envolveram o União Brasil e o Progressistas, que controlam quatro ministérios na Esplanada. Parlamentares desses grupos não se opuseram ao movimento, que representou derrota para o Planalto, de acordo com interlocutores ouvidos pela reportagem.

Perguntas e respostas

Qual foi a crítica feita por Lula em relação a Jair Bolsonaro e seu filho nos Estados Unidos?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho Eduardo Bolsonaro, classificando a postura de Eduardo como “uma das maiores traições” da história do Brasil, devido ao apoio do deputado às tarifas de 50% impostas por Donald Trump.

O que Lula afirmou sobre a traição à pátria?

Lula afirmou que o que está acontecendo com a família do ex-presidente e o comportamento de Eduardo nos Estados Unidos é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria pode sofrer de seus filhos. Ele também mencionou que Eduardo deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados por insuflar mentiras e hipocrisia contra o Estado Nacional do Brasil.

Como Lula descreveu a situação atual do Brasil em relação a outros países?

Lula destacou que o Brasil aceita relações cordiais com o mundo, mas não aceita ofensas e petulância. Ele enfatizou que o país deseja ser democrático, soberano e republicano, rejeitando qualquer forma de imperialismo.

Qual foi o contexto da declaração de Lula?

A declaração de Lula ocorreu durante a abertura de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, onde ele convocou a equipe para fazer um balanço e projetar as prioridades do governo até 2026, incluindo um alinhamento sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Quais foram as medidas anunciadas pelo governo em resposta às tarifas dos EUA?

O governo anunciou um plano de contingência, chamado Plano Brasil Soberano, para socorrer os setores mais afetados pelas tarifas. As medidas incluem a manutenção de empregos, devolução de parte dos impostos pagos pelas empresas e a compra de alimentos perecíveis para consumo em escolas, hospitais e nas Forças Armadas.

Quais outros temas foram abordados na reunião ministerial?

Lula também deve discutir a regularização das redes sociais, um projeto que será enviado ao Congresso, e a recente derrota do governo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes do INSS. A expectativa do governo era emplacar aliados na presidência e relatoria do colegiado, mas a base aliada perdeu os cargos devido a um movimento da oposição.

