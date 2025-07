Lula diz que ‘não é fácil gostar de pobre’: ‘Tem que pensar com o coração’ Presidente visitou trecho da Transnordestina no Ceará e afirmou querer inaugurar a obra, iniciada em 1959, até o fim do mandato Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h24 ) twitter

Lula garantiu que 'não faltará dinheiro' para concluir a Transnordestina Ricardo Stuckert/PR - 10.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (18) que “não é fácil gostar de pobre”. Segundo o petista, é preciso “pensar com o coração” para incluir as pessoas na divisão do Orçamento.

A fala foi feita durante visita de Lula a um trecho da ferrovia Transnordestina, em Missão Velha (CE). No evento, o presidente anunciou R$ 1,4 bilhão de recursos federais para a obra no estado.

“Não é fácil gostar de pobre. Não tem apenas que ter cabeça, tem que pensar com o coração. Se vale à pena ou não cuidar das pessoas”, declarou Lula.

“Se as decisões do governo se dão numa mesa muito elitista, com muita gente muito rica, o pobre será lembrado para livro de história, não será colocado no orçamento da União. Não será lembrado para repartir o pão”, acrescentou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ao lado do governador cearense, Elmano de Freitas (PT) e do ministro dos Transportes, Renan Filho, Lula garantiu a aplicação de recursos para a finalização da ferrovia, iniciada em 1959 (leia mais abaixo).

“Não faltará dinheiro para concluir a Transnordestina. Agora, eu tenho que ser comunicado da dificuldade de dinheiro antes de faltar, para que a gente possa não permitir [a paralisação da obra]. Porque eu quero inaugurar essa obra até o fim de o meu mandato. Se não 100%, 99% — alguma coisa nós vamos ter que fazer", declarou o presidente.

Ferrovia

Voltada à integração dos estados do Nordeste, a construção do que viria a ser a Transnordestina começou em 1959. No entanto, pouco tempo depois, o projeto foi suspenso, após ser considerado inviável financeiramente. A iniciativa foi retomada em 2006, no primeiro mandato de Lula.

A Transnordestina pode agilizar o transporte de grãos, minérios, fertilizantes e combustíveis. No total, serão 1.206km de extensão na linha principal e 73km em vias secundárias.

A Transnordestina cortará 53 municípios, em quatro estados — Ceará, Pernambuco e Piauí. Quando finalizada, a ferrovia vai ligar o sertão do Piauí, a partir da cidade de Eliseu Martins, ao porto de Pecém (CE).

