Lula diz que preço dos alimentos preocupa governo e que vai conseguir frear alta Presidente tem feito reuniões com ministros para debater tema; uma das propostas é reduzir alíquota de importação de produtos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 26/01/2025 - 20h08 (Atualizado em 26/01/2025 - 20h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula diz que preço dos alimentos preocupa governo José Cruz/Agência Brasil - 22.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste domingo (26), que o preço dos alimentos no país preocupa o governo e disse que vai “conseguir esse intento” de reduzir o valor dos produtos. A afirmação foi feita durante uma visita na horta localizada na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República, em Brasília (DF). O Executivo analisa diversas medidas, como redução da alíquota de importação.

“Ao chegar nessa horta, comecei a pensar no preço dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz duas reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução”, diz Lula. Na sequência, cita variáveis que influenciam nos preços, como a subida do dólar, oferta e demanda e também o clima.

“Mas também temos que lembrar sabe, do fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade, os vendedores aumentam os preços. Então ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação, porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida”, completou.

O presidente destacou que vai realizar diversas reuniões com atacadistas, donos de supermercados e produtores para encontrar uma solução “para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o poder de compra”. “É isso que nós estamos trabalhando muito e vamos fazer quantas reuniões forem necessárias para tomar todas as decisões... Pode ter certeza. Que nós vamos conseguir esse intento de baixar o preço do alimento”.

‌



Por enquanto, não há uma proposta definida, mas integrantes do Executivo falam em eventual redução de alíquotas de importação de produtos na comparação dos mercados nacional e internacional e sobre o custo de intermediação da empresa com o trabalhador em relação ao cartão alimentação. O episódio ocorre em meio à inflação resistente dos produtos, observada em 2024, e deve persistir neste ano. Os alimentos e bebidas foram os itens que mais impactaram no índice em dezembro último, afetando principalmente as famílias de baixa renda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma das medidas é a redução da alíquota de importação de produtos no contexto do mercado internacional e nacional. A ideia é o Executivo abaixar a taxa para os produtos que estejam mais caros no Brasil e mais baratos no exterior. A proposta remonta ao período das enchentes no Rio Grande do Sul, no ano passado.

‌



No primeiro semestre de 2024, o governo, por meio da Câmara de Comércio Exterior, zerou as tarifas para dois tipos de arroz — não parabolizados e um tipo polido/brunido do grão. A medida tinha o objetivo de garantir o abastecimento do produto após as enchentes que assolaram o estado, responsável por 70% da oferta nacional do alimento. Por enquanto, essa medida está em análise.

Outra proposta em análise pelo governo diz respeito aos vales-refeição e alimentação. O Ministério da Fazenda estuda “reduzir substancialmente” a taxa cobrada pelas administradoras dos cartões, de modo que o trabalhador seja beneficiado com ampliação dos valores que, de fato, são recebidos. Atualmente, as empresas reduzem o valor em 10%, chegando a 15% em alguns casos, segundo Costa.

Na última quinta-feira (23), Haddad informou que o governo estuda a regulamentação da Lei 14.422, que mudou o Programa de Alimentação do Trabalhador e criou a portabilidade pela qual o trabalhador poderá escolher a empresa gestora dos tíquetes, que é definida atualmente pela empresa na qual trabalha. Uma maior concorrência poderia resultar na redução das taxas dos cartões, avalia o ministro.