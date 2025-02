Economista defende redução do custo de produção para baixar preço dos alimentos

O presidente Lula se reuniu na manhã desta sexta-feira (24) com ministros para discutir medidas destinadas à redução dos preços dos alimentos. Os anúncios estão previstos para este semestre, após negociações com supermercados, frigoríficos e agricultores. O custo dos alimentos tem sido uma preocupação constante para o governo, devido ao impacto direto na vida da população e na avaliação da gestão. No Conexão Record News , Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, sugeriu caminhos para enfrentar o problema. Ele destacou a importância de reduzir tributos e encargos em toda a cadeia produtiva e de consumo: "Como é que a gente diminui preço? Diminuindo custo", afirmou. Medina também observou que o nível de gastos do governo tem levado ao aumento da carga tributária e da arrecadação , o que afeta todos os setores. Ele concluiu: “Se o governo aliviar um pouco a arrecadação e os custos para produtores, revendedores, distribuidores e varejistas, os preços podem cair.”