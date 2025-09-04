Lula diz que vai fiscalizar Brasil Sorridente em MG depois de encontrar mulher sem dentes Programa foi criado por Lula em 2004; presidente cobrou presença de agentes bucais para cuidar da população na região Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 13h25 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula anunciou que vai fiscalizar o programa Brasil Sorridente em Minas Gerais após ver uma mulher sem dentes.

Ele enfatizou a importância de atender a população vulnerável e cobrou a presença de agentes de saúde bucal na região.

Durante evento, destacou que o governo deve ser cobrado quando não cumpre seu papel e que foi eleito para cuidar dos mais necessitados.

Além disso, falou sobre a reforma no programa Auxílio Gás, visando melhorar a assistência a famílias de baixa renda. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula cumpriu agenda nesta manhã em Minas Ricardo Stuckert / PR - 29.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai fiscalizar a execução do programa Brasil Sorridente, em Minas Gerais. A declaração foi dada depois do presidente encontrar, em agenda no estado mineiro, uma mulher sem dentes, o que comoveu Lula. O chefe do Executivo destacou, nesta quinta-feira (4), a importância dos programas chegarem para a população mais vulnerável.

“Quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso”, começou Lula ao mostrar a moradora que ele tinha encontrado.

“Eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente que era para tratar das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir ao dentista. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal espalhados, então quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha, é porque o programa não está funcionando a contento”, disse.

Lula acrescentou: “Eu vou atrás de saber o porquê que aqui não tem um agente de saúde bucal”.

‌



A declaração foi dada durante lançamento do Gás do Povo, programa que vai oferecer gás de cozinha gratuito a 15,5 milhões de famílias de baixa renda — cerca de 50 milhões de pessoas. A expectativa do governo é de que a iniciativa, que vai substituir o Auxílio Gás, custe R$ 5,1 bilhões em 2026.

O evento ocorreu em Aglomerado da Serra, comunidade de Belo Horizonte. Na ocasião, ele disse que falta no Brasil pessoas que “tratem o povo com respeito e a decência que o povo brasileiro precisa ser tratado”.

‌



Em um discurso direcionado aos moradores, o chefe do Palácio do Planalto acrescentou que em seu coração está primeiro as pessoas mais pobres. “Não fomos eleitos para governar para os mais ricos, os mais já tem muito dinheiro. Fomos eleitos para cuidar do povo mais necessitado desse país”, acrescentou.

Mais cedo, em encontro com comunicadores e ativistas da comunidade, Lula destacou o papel da periferia e reforçou a importância dos moradores cobrarem o governo.

‌



“O governo, se tiver errado, tem que tomar cacete mesmo, a gente não foi lá para errar, foi para acertar. Se a gente não tiver cobrança, a gente pensa que está tudo bem. É muita coisa que eu sou informado que está sendo feito nessa periferia, e pode não estar funcionando. Por isso, podem cobrar [o governo, ministros, secretários], o prefeito, a Janja [primeira-dama]. Se não cobrarem, a gente pensa que as cosias estão bem”, alertou.

Diferenças entre os programas

Lula foi ao estado falar sobre o novo programa do governo. Na prática, o Executivo pretende reformular o programa Auxílio Gás, que hoje atende 5,6 milhões de famílias pobres.

O Gás do Povo prevê que o benefício seja direcionado a quem está inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e tenha renda familiar de até meio salário mínimo.

A nova medida visa ampliar os recursos destinados aos beneficiários, para enfrentar a pobreza energética. Atualmente, cada família contemplada recebe R$ 108 a cada dois meses, valor calculado a partir da média nacional do preço do botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo). O número é informado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o modelo atual não cobre os custos reais enfrentados pelos consumidores. Embora o valor seja calculado a partir de uma média nacional, em muitas regiões o preço do botijão é mais alto e pode chegar a R$ 170, contra uma média nacional de pouco mais de R$ 100.

“Existe uma disparidade muito grande entre regiões, o que faz com que o auxílio não seja suficiente para garantir a compra do gás”, salientou o ministro.

Como alternativa, o governo quer substituir o repasse em dinheiro por um sistema de fornecimento direto do botijão. A proposta prevê que as famílias recebam um crédito vinculado ao CPF, que poderá ser usado em revendas de gás cadastradas.

No novo modelo, o beneficiário se apresentaria ao distribuidor, retiraria o botijão e o pagamento seria feito diretamente pelo governo ao revendedor.

“Com isso, vamos garantir que as famílias recebam o produto sem precisar arcar com valores adicionais e, sobretudo, com mais dignidade”, acrescentou Rui Costa.

Perguntas e Respostas

O que Lula anunciou sobre o programa Brasil Sorridente em Minas Gerais?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que irá fiscalizar a execução do programa Brasil Sorridente em Minas Gerais após encontrar uma mulher sem dentes durante uma visita ao estado. Ele destacou a importância de que os programas cheguem à população mais vulnerável.

Qual foi a reação de Lula ao encontrar a mulher sem dentes?

Lula expressou que ficou comovido ao ver a mulher sorrindo, o que o deixou nervoso. Ele mencionou que o programa Brasil Sorridente foi criado em 2004 para atender pessoas que não podem ir ao dentista e criticou a falta de agentes de saúde bucal na região.

O que Lula disse sobre a presença de agentes de saúde bucal?

Ele questionou a ausência de agentes de saúde bucal, afirmando que é inaceitável ver uma mulher jovem sem dentes, o que indica que o programa não está funcionando adequadamente.

Qual foi o contexto da declaração de Lula?

A declaração foi feita durante o lançamento do programa Gás do Povo, que visa oferecer gás de cozinha gratuito a 15,5 milhões de famílias de baixa renda. Lula enfatizou que seu governo deve priorizar as pessoas mais pobres.

Qual é a proposta do governo em relação ao programa Auxílio Gás?

O governo pretende reformular o programa Auxílio Gás, que atualmente atende 5,6 milhões de famílias. A nova proposta é direcionar o benefício a quem está inscrito no Cadastro Único e tem renda familiar de até meio salário mínimo.

Como será o novo modelo de fornecimento de gás?

O governo planeja substituir o repasse em dinheiro por um sistema de fornecimento direto do botijão de gás, onde as famílias receberão um crédito vinculado ao CPF para ser utilizado em revendas de gás cadastradas.

