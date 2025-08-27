Governo lançará novo Auxílio Gás na próxima semana, diz Rui Costa Ministro da Casa Civil afirmou que programa vai beneficiar mais de 15 milhões de famílias até março Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 15h05 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo anunciará novo programa de Auxílio Gás na próxima semana, diz Rui Costa.

O programa "Gás para Todos" beneficiará mais de 15 milhões de famílias até março.

Famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo serão as principais beneficiadas.

Serão distribuídos vouchers para a retirada gratuita de botijões de gás nas distribuidoras. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Rui Costa, o programa está pronto Fabio Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal vai lançar na próxima semana o programa que vai substituir o Auxílio Gás. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (27).

“O programa está pronto e será lançado na semana que vem. Ele vai crescer gradualmente. Em março, chegará a 15,5 milhões de famílias [mais de 46 milhões de pessoas]”, disse Rui Costa ao Bom Dia, Ministro, sem divulgar uma data.

Hoje, o número de famílias beneficiadas é de 5,1 milhões. O “Gás para Todos” será destinado a famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo, cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para benefícios do governo).

No novo formato, será feita a distribuição de vouchers vinculados ao CPF do beneficiário para a retirada gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos nas distribuidoras. Com isso, o benefício será exclusivo para a compra do gás, sem desvio para outros fins.

‌



O programa prevê a distribuição de até seis botijões de 13 quilos por ano para famílias com três ou mais pessoas e até quatro botijões por ano para núcleos de duas pessoas.

Havia a previsão de lançamento no início de agosto, mas o evento foi adiado pelo Ministério de Minas e Energia.

‌



Atualmente, o valor é repassado em dinheiro a cada dois meses e varia de acordo na média nacional do botijão. Em agosto, o valor foi de R$ 108. No entanto, algumas regiões chegam a vender o botijão por mais de R$ 160.

Em 2026, estão previstos R$ 13,6 bilhões em recursos para o programa.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

