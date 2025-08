Lula entrega moradias para 7.500 pessoas: ‘Todo mundo tem direito de ter uma casa’ Presidente também cobrou ministros sobre um novo programa para financiamento de moradias para a classe média Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 01/08/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula disse que governo vai continuar construindo casas Ricardo Stuckert / PR - 01/08/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou nesta sexta-feira (1º) 1.876 unidades do Minha Casa, Minha Vida que devem beneficiar 7,5 mil pessoas. A entrega simultânea ocorreu em seis cidades de diferentes regiões do país.

“A gente é como um passarinho: quer um ninho, um lugar para morar. Quando a gente tem uma casa a criança faz amizade na rua sem precisar ficar todo ano mudando. Uma casa própria é uma tranquilidade extraordinária para a gente. Todo mundo tem direito de ter uma casa”, disse.

Lula também reforçou que a partir de agora todas as entregas habitacionais contarão com uma biblioteca. “A gente quer que as crianças aprendam a ler, então precisamos criar biblioteca. Todos os conjuntos novos, daqui para frente, terão uma biblioteca, para que eles tenham o que muitas vezes os pais nem os avós tiveram”, disse.

O chefe do Palácio do Planalto relembrou que a primeira casa que ele conseguiu comprar tinha 33 metros quadrados. “Tive a minha primeira casa em 1975, menor do que a casa que receberam hoje. Morava com minha mulher, cinco filhos, um cachorro e minha sogra”, contou.

‌



Ele defendeu, no discurso, que é necessário estruturar medidas além da moradia, como escolas e postos de saúde perto dos conjuntos habitacionais. “Tem que dar um pouco de decência, de respeito, dignidade, não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser tratada como se não valesse nada”, reforçou.

O presidente da República também cobrou o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre um novo programa de financiamento de moradias para a classe média. Questionado sobre o tema, o ministro explicou, em entrevista a jornalistas, que a medida está sendo discutida com o Banco Central e depende de dois dispositivos.

‌



“Precisamos estabelecer o valor de financiamento que está sendo discutido pelo Banco Central, para que pelo menos 80% dele permaneça para a habitação, e também estabelecer um limite na taxa de juros. Os juros não podem ficar liberados para que esse recurso possa ser dado, porque temos que entender que o nosso foco é na questão da habitação. Nós temos que buscar a classe média, que tem hoje dificuldade de alcançar financiamento devido à questão da taxa de juros está muito elevada. Com isso a poupança tem tido uma migração muito forte dos recursos da poupança e está faltando recursos para financiamento para a classe média”, explicou.

Um dos focos da nova iniciativa seria atender pessoas que ganham até R$ 16 mil. “Estamos aguardando agora o novo diálogo com o Banco Central, mas já deixamos claro a posição do governo, do Ministério das Cidades, que tem que ter um teto em relação aos juros e que 80% desses recursos sejam destinados única e exclusivamente para a habitação”, explicou.

‌



O ministro também reforçou que as moradias beneficiam toda a economia.

“Desde 2014, não tínhamos chegado a uma marca de 3 milhões de empregos na construção civil. Lembrando que, no ano passado, o Minha Casa e Minha Vida foi responsável por mais de 50% de todos os lançamentos imobiliários no país. Então, a gente fica muito feliz. Por um lado, a gente está aqui realizando o sonho da casa própria, por outro, a gente está gerando emprego e renda e ajudando na economia do Brasil”, observou.

Entregas realizadas

As unidades habitacionais entregues nesta sexta-feira estão distribuídas entre Pojuca e Paulo Afonso (BA), Horizonte (CE), Açailândia (MA), Teresina (PI) e Chapada de Areia (TO).

No Ceará, foi entregue o residencial João Severo, que é o primeiro empreendimento a disponibilizar uma praça de leitura, que deve ser compartilhada entre os 128 futuros moradores, que vão ocupar as 32 moradias. O investimento foi de R$ 4 millhões.

Na Bahia, foram entregues em Pojuca, os residenciais Everaldino Guimarães, com 376 unidades, e Prof. João Assis, com 292 casas. Dentro do conjunto de obras retomadas pelo Ministério das Cidades, o primeiro empreendimento contabiliza o investimento total de R$ 30 milhões; e o segundo, R$ 22,4 milhões.

No Maranhão, foram entregues os Residenciais Jardim Aulidia 4 e 5 em Açailândia, que concentram o maior número de unidades: 744 casas com investimento total de cerca de R$ 76 milhões. Enquanto isso, no Piauí, foram entregues 132 unidades habitacionais no Loteamento Diuza Gonçalves, com investimento de R$ 24,8 milhões.

Por último, o governo também realizou entregas em Tocantins, nos residenciais Nova Esperança II e III, em Chapada de Areia, que somam 100 unidades habitacionais, voltadas a 400 pessoas enquadradas na faixa 1 do programa – famílias com renda mensal de até R$ 2.850.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp