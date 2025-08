Defesa de Zambelli vai recorrer de decisão que manteve parlamentar presa na Itália Até o momento, a parlamentar aguardará o resultado do seu processo de extradição na prisão Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 01/08/2025 - 12h46 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h46 ) twitter

Defesa de Zambelli vai recorrer de decisão que manteve parlamentar presa na Itália

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vai decorrer da decisão da Quarta Seção do Tribunal de Roma, na Itália, que decidiu que ela permanecerá na prisão de Rebibbia, em Roma.

Assim, a parlamentar aguardará o resultado do seu processo de extradição na prisão. Zambelli passou por uma audiência de custódia italiana.

A informação foi confirmada pelo R7 com autoridades locais. O pedido de libertação apresentado pelo advogado de Carla Zambelli será avaliado em meados de agosto.

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a AGU (Advocacia-Geral da União) acompanhar e adotar as providências cabíveis e necessárias relacionadas ao processo de extradição da deputada.

‌



Zambelli está licenciada do mandato desde 5 de julho, por 127 dias, após fugir para a Itália no início de junho, onde foi presa na última terça-feira (29).

Em vídeo divulgado após a prisão, ela afirmou que não pretende voltar ao Brasil, mas que está disposta a cumprir pena na Itália.

‌



A parlamentar foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pelo STF pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

