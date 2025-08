AGU repudia intimidação ao Judiciário e cita ‘solidariedade irrestrita’ a Alexandre de Moraes Jorge Messias cobrou respeito internacional ao Brasil e prometeu providências necessárias para defender a soberania do país Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 12h10 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Jorge Messias defende a soberania do Brasil diante de intimidações ao Judiciário.

Messias considera qualquer tentativa de obstrução da Justiça como injustificável e inaceitável.

Durante a abertura do ano do STF, enfatizou a importância da continuidade dos trabalhos da Corte.

Manifestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções dos Estados Unidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro da AGU, Jorge Messias, fez uma forte defesa da soberania brasileira em discurso no STF José Cruz/Agência Brasil - 01.07.2025

O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, defendeu a soberania do Brasil no cenário internacional e afirmou, nesta sexta-feira (1º), que qualquer tentativa de intimidação ao judiciário brasileiro é “injustificável”.

“Repudio a tentativa de intimidação do poder judiciário, qualquer pretensão de obstrução da justiça é arbitrária, injustificável e inaceitável”, declarou Messias, em referência a sanção imposto pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes.

A posição deu o tom de discurso feito por ele durante abertura do semestre do STF (Supremo Tribunal Federal). Ao longo das declarações, Messias também citou importância de continuidade dos trabalhos da Corte.

“É o momento em que precisamos reafirmar a defesa da nossa democracia e soberania do nosso país. Reafirmar que o judiciário não se afastará, nenhum centímetro, da sua função Constitucional, não cedendo à pressão externas ou daqueles que trabalham contra os interesses do povo brasileiros”, disse.

Apoio a Moraes

O ministro da AGU também externou apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, por ser alvo de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos.

“Mais uma vez, manifesto a minha irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes contra as ações que conspiram contra a autoridade e independência do nosso Judiciário”, destacou.

Brasil não quer guerra

Messias ainda negou que o Brasil tenha qualquer interesse em entrar em uma guerra “econômica ou diplomática”, mas garantiu que haverá trabalho para defender a soberania nacional.

“Somos um país da paz, do diálogo e da harmonia nas nossas relações internacionais. Estamos certos que a verdade prevalecerá e que as tensões serão arrefecidas”, reforçou.

