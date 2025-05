Lula escolhe Carlos Brandão para vaga de ministro no STJ Desembargador do TRF1 vai substituir Assusete Magalhães Brasília|Do R7, em Brasília 27/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h24 ) twitter

Carlos Brandão é desembargador do TRF1 Divulgação/TRF1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta terça-feira (27) o desembargador do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) Carlos Augusto Pires Brandão para uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Brandão foi escolhido para ocupar a vaga deixada por Assusete Magalhães, que se aposentou no início de 2024.

Lula recebeu Brandão no Palácio da Alvorada, na tarde desta terça, para selar a nomeação ao STJ. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também estava no encontro.

O governo federal informou que a mensagem ao Senado com a indicação de Brandão será publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta terça-feira. Para que Brandão assuma o cargo de ministro do STJ, a nomeação dele precisa ser aprovada pelos senadores.

Brandão fazia parte de uma lista tríplice, que também era composta pela desembargadora do TRF1 Daniele Maranhão e a desembargadora do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) Marisa Ferreira do Santos.

‌



Quem é Carlos Brandão

Brandão é desembargador do TRF1 desde 2015. Ingressou na magistratura federal em 1997, quando tomou posse como juiz federal.

Na área acadêmica, é doutor em ciências pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e mestre em direito pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

‌



Também possui especialização em direito constitucional pela UFPI (Universidade Federal do Piauí), em parceria com a Escola Superior da Advocacia do Piauí e a OAB-PI.

Brandão é graduado em ciências jurídicas pela UFPI e em engenharia elétrica pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

‌



Ao longo da carreira, exerceu funções como diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, juiz membro do TRE-PI (Tribunal Regional Eleitoral do Piauí) e coordenador dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região.

