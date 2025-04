Lula diz que Brasil tem previsibilidade e estabilidade política e econômica: ‘Milagre’ Presidente sugeriu que empregados sejam vistos como consumidores; ‘País não pode viver eternamente do Bolsa Família’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 18h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h08 ) twitter

'O que está acontecendo no Brasil não é sorte', afirmou Lula Ricardo Stuckert/PR - 8.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (15) que o Brasil tem estabilidade política, econômica, social e jurídica, além de seriedade e previsibilidade. Em visita à fábrica da empresa automotiva japonesa Nissan, em Resende (RJ), o petista afirmou que o país “cansou de ser tratado como pobre e pequeno” e atribuiu o cenário positivo ao trabalho do governo federal, ao destacar que os resultados da economia não são por sorte. Lula sugeriu, ainda, que os empregadores enxerguem os funcionários não como trabalhadores, mas como consumidores.

“Tem gente que, na hora que vai pagar o salário mínimo, acha que é muito alto. ‘To pagando para essa empregada doméstica R$ 1.000′. Gente, R$ 1.000 não é alto, nem R$ 1.500. Em vez de olhar a pessoa como empregada assalariada, olha como consumidora. Porque a gente fica mais leve para pagar e mais perceptivo para receber de volta esse dinheiro, com as pessoas consumindo. É esse o milagre que está acontecendo no Brasil. Primeiro, seriedade. Estabilidade econômica, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social e previsibilidade”, elencou o presidente.

Lula opinou que “as coisas não acontecem de forma gratuita”. “O que está acontecendo no Brasil não é sorte”, defendeu, ao citar a prioridade que seu governo dá para a redistribuição de renda.

“Quisera Deus que este país só tivesse presidente que tivesse sorte. Quem sabe a gente estaria no G7, no G5, no G4 [grupos das maiores economias do mundo]. Quem sabe a gente fosse mais importante. Cansamos de ser tratados como país pobre e pequeno”, desabafou.

O Brasil chegou a ser a sexta economia mundial em 2012, mas caiu para a 10ª posição no fim do ano passado, segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional). Em 2023, o país era o nono da lista, mas foi desbancado pelo Canadá. Apesar da queda, o resultado brasileiro está à frente de Rússia, Coreia do Sul, México, Austrália e Espanha.

O presidente afirmou, ainda, que retornou ao Palácio do Planalto para “provar que este país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família”. “Não. Precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, constituir família, terem prosperidade e viverem bem, num padrão de classe média”, completou.

Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) — sétimo maior resultado na comparação com outros 40 países. Em 2023, o aumento foi de 2,9%.

No fim de março, o Banco Central revisou a projeção de crescimento do PIB do Brasil neste ano e reduziu a expectativa, de 2,1% para 1,9%.

O petista aproveitou para alfinetar os adversários políticos. “Neste país, ninguém precisa ficar contando mentiras, fazendo fake news, ofendendo as pessoas, desmoralizando as instituições, agredindo os outros. Ser respeitoso não é mérito. É obrigação nossa respeitar o próximo, tratar com carinho, estender a mão para quem necessita. Educação”, acrescentou.

