Lula participa de inauguração de centro automotivo em Minas Gerais nesta terça-feira Presidente vai visitar polo automotivo de empresa dona de montadoras como Fiat e Peugeot; ele esteve no estado na sexta Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 )

Presidente esteve em Minas na sexta-feira Ricardo Stuckert/Presidência da República - 7.3.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (11) da inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-flex da montadora Stellantis, dona de marcas automobilísticas como Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, em Betim (MG). O petista também vai visitar o polo automotivo da empresa. O local a ser lançado será o maior da América Latina, segundo a Stellantis.

A expectativa da montadora é que o centro desenvolva motores a combustão e tecnologias de eletrificação de baixa e alta voltagem. As agendas de Lula em Betim estão marcadas para às 10h.

Em março do ano passado, a Stellantis informou que vai investir R$ 30 bilhões no Brasil entre 2025 e 2030. O anúncio foi feito depois de reunião entre o petista e o diretor-executivo global da empresa, Carlos Tavares, no Palácio do Planalto.

A expectativa da empresa é lançar 40 produtos ao longo do período e investir em tecnologias de descarbonização.

Segundo a montadora, o valor é o maior investimento para a indústria automotiva brasileira e da América do Sul. Entre os destaques do plano da Stellantis, está a combinação entre carros híbridos e movidos a biocombustíveis (etanol).

Lula em terras mineiras

O presidente esteve em Minas Gerais na semana passada. Na sexta-feira (7), ele foi ao Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio (MG), um acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), para o Ato Nacional em Defesa da Reforma Agrária.

Foi a primeira vez que o presidente visitou um assentamento do grupo neste mandato. A ida ocorreu em meio a cobranças de movimentos sociais ao governo federal. Lideranças reclamam do ritmo das entregas e pedem mais contundência nas ações — as críticas são feitas, especialmente, em relação à reforma agrária.

Na visita, Lula assinou o decreto de desapropriação da Usina Ariadnópolis, onde está localizado o acampamento. A medida reconheceu oficialmente a ocupação como assentamento. Segundo o MST, são 459 famílias no local, que está ocupado desde 1998 e é referência na produção de café. De acordo com o grupo, há 2,2 milhões de pés de café plantados e mais de 160 tipos de alimentos produzidos.

