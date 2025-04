Lula pediu empenho para discutir IR nos próximos meses, diz líder do governo na Câmara Reunião com líderes da Casa buscou ‘aperfeiçoar diálogo’ e a vontade de Lula em conversar ‘permanentemente’ com parlamentares Brasília|Do Estadão Conteúdo 24/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 09h45 ) twitter

Lula durante encontro com líderes de partidos da Câmara dos Deputados Ricardo Stuckert /PR - 23.4.2025

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), classificou o jantar entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes da Casa na quarta-feira (23), como uma reunião para “aperfeiçoar diálogo”, “de conversa, de balanço do governo, da disposição dele [Lula] de conversar permanentemente com a Câmara”. Segundo Guimarães, o presidente pediu aos parlamentares atenção a dois temas: a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança, que foi apresentada ao Congresso na quarta-feira, e o projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

“Foi pedido o empenho para discutir [os temas] nos próximos três meses, com prioridade”, disse o deputado. Sobre o deputado Pedro Lucas Fernandes (União–MA), que recusou o convite para ser ministro das Comunicações, Guimarães afirmou que “está tudo resolvido”. “Ele é o líder que vai ajudar o governo”, disse. Nos bastidores, no entanto, governistas consideram que o deputado saiu “desmoralizado” do episódio.

Outro tema citado na reunião foi o pedido de tramitação de urgência do projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. Guimarães afirmou que a proposta “não é uma pauta de governo, mas é uma pauta da Câmara”. “E se o requerimento for tratado amanhã, nós vamos discutir isso”, disse. O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, deve insistir na urgência do texto durante o colégio de líderes desta quinta-feira (24).

Assim como já fez com líderes do Senado, Lula se reuniu com líderes da Câmara para estreitar a relação com os parlamentares. O encontro ocorreu na residência oficial do presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB), com a participação da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Participaram da reunião 16 líderes: Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Lindbergh Farias (PT-RJ), Arlindo Chinaglia (PT-SP), Pedro Campos (PSB-PE), Antonio Brito (PSD-BA), Taliria Petrone (PSOL-RJ), Luís Tibé (Avante-MG), Damião Feliciano (União–PB), José Guimarães (PT-CE), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Renildo Calheiros (PCdoB-AL), Mário Heringer (PDT-MG), Pedro Lucas (União–MA), Dr. Luizinho (PP-RJ), Gilberto Abramo (Republicanos-MG) e Rodrigo Gambale (Podemos-SP).

