Declaração pré-preenchida do IR facilita restituição no futuro e evita malha fina, diz economista

A Receita Federal divulgou, nesta quarta-feira (23), um novo lote de restituição do Imposto de Renda daqueles que foram enquadrados na malha fina . Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), o economista Ricardo Buso recomenda atenção no momento do preenchimento, a fim de evitar contratempos no futuro.



Segundo o especialista, um formulário automático da declaração está disponível desde o ano passado no site da Receita. “Esse instrumento puxa a base de dados da Receita e o contribuinte só vai validá-los. [...] Além de poupar um grande trabalho, [...], facilita a restituição, evita a malha fina e outros problemas”, pontua.