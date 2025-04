Lula recebe presidente do Chile, Gabriel Boric, em Brasília nesta terça-feira Data marca o Dia da Amizade entre dois países; maior integração entre países sul-americanos deve ser um dos temas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lula vai se encontrar com Boric em 22 de abril, em Brasília Ricardo Stuckert/PR - 30.05.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta terça-feira (22) o presidente do Chile, Gabriel Boric, no Palácio do Planalto, em Brasília, para uma visita de Estado. Na sequência, os líderes participam de um almoço no Ministério das Relações Exteriores. Um dos temas que devem ser debatidos é maior integração entre os países sul-americanos.

Boric, que é o presidente mais jovem da história do Chile, tem boa relação com Lula. A visita ocorre na celebração do Dia da Amizade entre Brasil e Chile, que exalta as relações diplomáticas estabelecidas em 22 de abril de 1836. Os líderes defendem maior integração entre os países da região sul-americana e multilateralismo.

“A presença do Brasil no Chile se fortaleceu muito nos últimos anos, e isso é algo que devemos comemorar. Aumentamos nossa conectividade com o Brasil: agora temos voos diretos para 10 cidades brasileiras; temos projetos de grande relevância, como o Corredor Bioceânico, que foi apresentado no Palácio de La Moneda na presença do Presidente da República”, disse o chanceler chileno Alberto van Klaveren.

Lula visitou Santiago, capital chilena, em agosto de 2024. Na ocasião, os governos do Brasil e do Chile assinaram diversos acordos, que preveem parcerias no turismo, comércio, economia, meio ambiente, direitos humanos, agricultura, energia, governo digital, justiça, segurança, ciência e tecnologia.

O governo brasileiro quer diversificar o comércio com o Chile — o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do país, com US$ 12,25 bilhões. Os principais produtos comprados pelos brasileiros do país vizinho são cobre, pescados e minérios. Os destaques das vendas do Brasil para o Chile são petróleo, automóveis e carne.

Na relação bilateral com o Brasil, um dos pontos que Boric defende é o Corredor Rodoviário Bioceânico, projeto que busca conectar os portos dos oceanos Atlântico e Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, em uma rota comercial de quase 2.400 quilômetros.

“Entre as prioridades consideradas para a implementação do corredor estão infraestrutura facilitadora, segurança nacional, logística portuária, coordenação entre países e fronteiras, bem como oportunidades de negócios e investimento privado”, diz o governo chileno.

Palestra na UnB

Na quarta-feira (24), a partir das 10h, Boric vai palestrar na UnB (Universidade de Brasília), no campus Darcy Ribeiro. Não há disponibilidade de vagas devido à lotação máximo do espaço. De acordo com a instituição, o tema da conversa com a comunidade acadêmica será “Democracia e Comércio: isolacionismo versus cooperação”.

