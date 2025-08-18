Lula recebe presidente do Equador, lança TV 3.0 e viaja à Colômbia nesta semana
Daniel Noboa também deve participar do encontro da OTCA em Bogotá, que vai reunir os oito países amazônicos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (18) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o presidente do Equador, Daniel Noboa. Na terça (19), o petista vai assinar o decreto que implementa a TV 3.0 no Brasil.
Na quinta-feira (21), Lula embarca para a Colômbia, onde participa, em Bogotá, da cúpula de presidentes da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica).
Encontro com equatoriano
Noboa foi reeleito para o segundo mandato em abril deste ano. À época das eleições, o brasileiro parabenizou o colega.
“Saúdo o povo equatoriano e o presidente reeleito. O Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo, pela integração sul-americana e o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, escreveu Lula, nas redes sociais.
Países amazônicos
Noboa também deve participar do encontro da OTCA, que vai reunir os oito países amazônicos — além de Brasil e Equador, Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
A cúpula pretende adotar uma declaração conjunta entre as nações, com destaque às prioridades compartilhadas. O texto também deve listar ações prioritárias para proteger o bioma amazônico diante dos desafios climáticos e sociais.
TV 3.0
Além da agenda com autoridades internacionais, Lula avança na implementação da TV 3.0 no Brasil, com a assinatura do decreto que implementa a tecnologia no país.
O novo padrão marca o fim do modelo tradicional unidirecional tecnológico e o início da integração entre a televisão aberta e a internet.
A terceira geração da televisão era discutida no governo e estava em fase de estruturação. O novo modelo trará melhorias de imagem, som e maior interatividade para quem assiste.
O formato escolhido para o Brasil é baseado no padrão ATSC 3.0, já adotado em outros países. Entre as principais mudanças estão:
- Imagem em resolução 4K com HDR;
- Som com qualidade de cinema (áudio imersivo);
- Personalização do conteúdo conforme preferências do usuário;
- Recursos de acessibilidade otimizados (como Libras e audiodescrição);
- Integração com a internet para consumo sob demanda e serviços interativos; e
- Capacidade de segmentar transmissões por região e perfil.
Os tipos de interação dependerão do provedor de conteúdo, mas será possível, por exemplo, acessar e responder enquetes, escolher entre diferentes câmeras em um reality show ou jogos de futebol, além de realizar compras online dos itens apresentados na tela.
Como será a implementação do novo modelo
Segundo o Ministério das Comunicações, o plano é que o sistema funcione nacionalmente até a próxima edição da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2026.
A migração acontecerá de forma gradual, começando pelas grandes capitais. Para ter acesso ao novo modelo, será necessário um conversor, assim como ocorreu na mudança do sinal de TV analógico para o digital.
“A expectativa é que, futuramente, novos televisores já venham de fábrica com suporte a essa nova tecnologia”, destaca a pasta.
