Lula recebe presidente do Equador, lança TV 3.0 e viaja à Colômbia nesta semana Daniel Noboa também deve participar do encontro da OTCA em Bogotá, que vai reunir os oito países amazônicos Brasília|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto em Brasília.

Na terça-feira, Lula assina o decreto para implementação da TV 3.0 no Brasil.

O presidente embarca para a Colômbia na quinta-feira para participar da cúpula da OTCA, reunindo países amazônicos.

Lula assina decreto que implementa a TV 3.0 no Brasil na terça-feira José Cruz/Agência Brasil - 13.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira (18) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o presidente do Equador, Daniel Noboa. Na terça (19), o petista vai assinar o decreto que implementa a TV 3.0 no Brasil.

Na quinta-feira (21), Lula embarca para a Colômbia, onde participa, em Bogotá, da cúpula de presidentes da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica).

Encontro com equatoriano

Noboa foi reeleito para o segundo mandato em abril deste ano. À época das eleições, o brasileiro parabenizou o colega.

“Saúdo o povo equatoriano e o presidente reeleito. O Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo, pela integração sul-americana e o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, escreveu Lula, nas redes sociais.

Países amazônicos

Noboa também deve participar do encontro da OTCA, que vai reunir os oito países amazônicos — além de Brasil e Equador, Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

A cúpula pretende adotar uma declaração conjunta entre as nações, com destaque às prioridades compartilhadas. O texto também deve listar ações prioritárias para proteger o bioma amazônico diante dos desafios climáticos e sociais.

TV 3.0

Além da agenda com autoridades internacionais, Lula avança na implementação da TV 3.0 no Brasil, com a assinatura do decreto que implementa a tecnologia no país.

O novo padrão marca o fim do modelo tradicional unidirecional tecnológico e o início da integração entre a televisão aberta e a internet.

A terceira geração da televisão era discutida no governo e estava em fase de estruturação. O novo modelo trará melhorias de imagem, som e maior interatividade para quem assiste.

O formato escolhido para o Brasil é baseado no padrão ATSC 3.0, já adotado em outros países. Entre as principais mudanças estão:

Imagem em resolução 4K com HDR;

Som com qualidade de cinema (áudio imersivo);

Personalização do conteúdo conforme preferências do usuário;

Recursos de acessibilidade otimizados (como Libras e audiodescrição);

Integração com a internet para consumo sob demanda e serviços interativos; e

Capacidade de segmentar transmissões por região e perfil.

Os tipos de interação dependerão do provedor de conteúdo, mas será possível, por exemplo, acessar e responder enquetes, escolher entre diferentes câmeras em um reality show ou jogos de futebol, além de realizar compras online dos itens apresentados na tela.

Como será a implementação do novo modelo

Segundo o Ministério das Comunicações, o plano é que o sistema funcione nacionalmente até a próxima edição da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2026.

A migração acontecerá de forma gradual, começando pelas grandes capitais. Para ter acesso ao novo modelo, será necessário um conversor, assim como ocorreu na mudança do sinal de TV analógico para o digital.

“A expectativa é que, futuramente, novos televisores já venham de fábrica com suporte a essa nova tecnologia”, destaca a pasta.

