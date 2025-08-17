Zelensky admite que pode ceder território à Rússia pela primeira vez Presidente da Ucrânia defendeu cessar-fogo do conflito para negociações Internacional|Lis Cappi, do R7, em Brasília 17/08/2025 - 12h28 (Atualizado em 17/08/2025 - 13h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Volodymyr Zelensky admite que pode ceder território à Rússia para alcançar um acordo de paz.

A declaração ocorreu após reunião com Ursula von der Leyen em Bruxelas.

Pressões internacionais, incluindo de Donald Trump, pedem que a Ucrânia ceda parte do seu território.

Zelensky enfatiza que a questão territorial seja discutida durante um cessar-fogo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu que o país pode negociar ceder territórios à Rússia Reprodução/X @ZelenskyyUa - 17.08.2025

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez que pode ceder parte do território à Rússia para chegar a um acordo pelo fim da guerra.

A indicação foi feita a jornalistas neste domingo (17), após uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

“Precisamos de negociações reais, o que significa que elas podem começar onde a linha de frente está agora”, afirmou Zelensky.

A colocação se dá em um período de pressões para que a Ucrânia ceda parte do território. A condição foi indicada pela Rússia, na última semana, e tem ganhado incentivos de outros líderes internacionais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ucraniano mostrou resistência ao pedido, mas pontuou a necessidade de um acordo com a Rússia e pediu para que etapas de negociação sejam definidas durante um cessar-fogo.

“A instituição da Ucrânia torna impossível a cessão de território ou a troca de terras. Como a questão territorial é tão importante, ela deve ser discutida apenas pelos líderes da Ucrânia e da Rússia no acordo trilateral Ucrânia-Estados Unidos-Rússia”, disse.

A pausa do conflito para negociações também foi defendida por von der Leyen, que condenou a possibilidade de territórios mediante o uso da força.

“Em relação a quaisquer questões territoriais na Ucrânia, nossa posição é clara: as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Essas são decisões a serem tomadas pela Ucrânia, e somente pela Ucrânia, e essas decisões não podem ser tomadas sem a Ucrânia na mesa de negociações”, delcarou.

A expectativa é de que o assunto volte a ser tratado nesta segunda-feira (18), em uma reunião proposta por Trump na Casa Branca para negociar a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, que se estende há mais de três anos.

O encontro contará, também, com representes de países Europeus, como a própria von de Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte.

