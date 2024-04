Lula reclama de preço das passagens aéreas em evento com prefeitos

Alto contraste

Passagens vão ser vendidas a R$ 200 (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou nesta terça-feira (9) do preço das passagens aéreas em evento com prefeitos da região amazônica, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília. O comentário foi feito enquanto o governo finaliza o programa ‘Voa, Brasil’, que deve ser lançado neste mês e vai vender bilhetes por até R$ 200.

“Parabéns, prefeitos e prefeitas, pelo sacrifico de vocês saírem das cidades de vocês, virem para cá, num tempo em que as passagens de avião estão muito caras, muito caras”, disse Lula. A declaração foi dada durante o lançamento do programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia.

A iniciativa vai receber R$ 600 milhões do Fundo Amazônia e R$ 130 milhões do Floresta+, totalizando R$ 730 milhões. Até o momento, 53 dos 70 municípios prioritários já aderiram ao programa. Juntas, essas cidades são responsáveis por 59% das queimadas na região. Os 17 municípios restantes ainda podem firmar o termo de adesão até 30 de abril.

No início deste mês, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que o programa ‘Voa, Brasil’, começa ainda em abril. O projeto vai garantir passagens aéreas até R$ 200. O projeto é idealizado pelo governo desde março do ano passado.

Na primeira fase do programa, serão contemplados aposentados que recebam até dois salários mínimos e alunos do ProUni (Programa Universidade para Todos) que não tenham viajado nos últimos 12 meses. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é beneficiar cerca de 5 milhões de CPFs.

Quem se interessar em participar do Voa Brasil terá que acessar o site ou o aplicativo que o governo vai lançar, onde poderá consultar, a partir do número do CPF, se atende aos critérios do programa. Se estiver tudo certo, a compra dos bilhetes será liberada em seguida. Cada beneficiado poderá comprar até duas viagens por ano, o que corresponde a quatro trechos de R$ 200, com direito a um acompanhante em cada trecho.