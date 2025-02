Pesquisa Quaest aponta queda na aprovação de Lula em oito estados, incluindo BA e PE Levantamento também indicou um cenário eleitoral mais desafiador para Lula na disputa presidencial de 2026 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 07h48 (Atualizado em 26/02/2025 - 08h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisa Quaest aponta queda na aprovação de Lula TON MOLINA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/02/2025

Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (26), revelou uma queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em oito estados brasileiros, incluindo Bahia e Pernambuco, regiões onde o petista teve forte desempenho nas eleições de 2022. O levantamento também indicou um cenário eleitoral mais desafiador para Lula na disputa presidencial de 2026.

A pesquisa apontou que, pela primeira vez, a desaprovação ao governo Lula supera numericamente a aprovação, inclusive em estados onde ele venceu nas últimas eleições. Os dados nacionais coletados em janeiro já haviam indicado essa tendência, com 47% de aprovação contra 49% de desaprovação. Agora, o levantamento em oito estados mostra um aumento das avaliações negativas sobre seu terceiro mandato.

Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram os índices mais altos de desaprovação:

São Paulo: 55% de avaliações negativas contra 16% de positivas. Minas Gerais: 51% de desaprovação contra 22% de aprovação. Paraná e Goiás: apresentam os maiores índices de rejeição, com 59% e 58%, respectivamente.

‌







No Nordeste, onde Lula tradicionalmente mantém vantagem, os números ainda são mais favoráveis, mas indicam tendência de queda:

‌



Pernambuco: 33% de avaliações positivas e 37% negativas. Bahia: 30% de aprovação contra 38% de desaprovação.





‌



Cenário eleitoral de 2026

A pesquisa também testou cenários eleitorais para a eleição presidencial de 2026. Caso a disputa fosse contra Jair Bolsonaro (PL), Lula venceria apenas nos dois estados do Nordeste analisados. No entanto, Bolsonaro está atualmente inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 2030.

Nos estados pesquisados, o ex-presidente aparece à frente do atual mandatário:

São Paulo: Bolsonaro tem 45% contra 36% de Lula. Goiás: 50% a 30% em favor de Bolsonaro. Paraná: 51% a 30% para o ex-presidente. Minas Gerais: empate técnico, com 42% para Bolsonaro e 40% para Lula. Rio de Janeiro: também empate técnico, ambos com 41%. Rio Grande do Sul: ligeira vantagem de Bolsonaro, com 44% contra 38% de Lula.





Diante da inelegibilidade de Bolsonaro, a Quaest também testou um cenário com Tarcísio de Freitas (Republicanos) como principal nome da oposição. Os resultados indicam que Lula perderia em São Paulo, Goiás e Paraná, venceria na Bahia e em Pernambuco e teria empates técnicos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Rejeição de Lula

O levantamento também analisou a rejeição do presidente. Os números mostram que 66% dos eleitores paulistas não votariam em Lula, enquanto 62% em Minas Gerais, 68% no Paraná e 58% no Rio de Janeiro têm a mesma opinião.

Já na Bahia e em Pernambuco, Lula ainda mantém boa aceitação: 59% e 58% dos eleitores afirmam que votariam nele.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro em oito estados que representam 62% do eleitorado brasileiro. Foram entrevistadas entre 1.104 e 1.482 pessoas em cada estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, exceto em São Paulo, onde é de dois pontos.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos, corretora digital controlada pelo banco Genial.