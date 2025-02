Lula já tem substituto de Padilha, mas decisão só será oficializada após conversa com escolhido Com demissão de Nísia Trindade, ministro das Relações Institucionais vai para a Saúde; trocas fazem parte de reforma ministerial Brasília|Caroline Aguiar, da RECORD, e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 26/02/2025 - 17h58 (Atualizado em 26/02/2025 - 19h32 ) twitter

Esta é a segunda reforma ministerial de Lula; a primeira foi em setembro de 2023 Ricardo Stuckert / PR - 14.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta quarta-feira (26) que já escolheu quem vai substituir Alexandre Padilha no comando das Relações Institucionais. O ministro vai assumir a pasta da Saúde, após a demissão de Nísia Trindade, nessa terça (25). Padilha deve tomar posse no Ministério da Saúde na próxima semana. “Já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda. Eu vou falar quando contar para a pessoa. Senão, eu vou contar sem ter falado [com o escolhido]”, declarou Lula a jornalistas.

A fala ocorre em plena reforma ministerial, a segunda deste mandato — em setembro de 2023, o presidente fez trocas para acomodar aliados do Centrão. Especulações sobre eventuais mudanças na Esplanada começaram a circular no fim do ano passado, quando Lula criticou publicamente a divulgação das ações do governo, que fica a cargo da Secom (Secretaria de Comunicação Social da presidência). Logo nos primeiros dias de 2025, o petista demitiu Paulo Pimenta e nomeou o publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de Lula de 2022.

A saída de Nísia, portanto, foi a segunda mudança. Segundo a Secom, a posse de Padilha na Saúde será na quinta-feira (6) da próxima semana. Até lá, a pasta segue sob o comando de Nísia. Uma eventual saída da agora ex-ministra era esperada. Nos bastidores, as principais críticas à gestão de Nísia são a falta de uma “marca” na Saúde e a condução do combate à dengue.

Ela é a terceira mulher a ser demitida do primeiro escalão do petista — todas foram trocadas por homens. Daniela Carneiro, que chefiava o Turismo, e Ana Moser, titular do Esporte, deixaram o governo em julho e setembro de 2023, respectivamente. O terceiro mandato de Lula começou com 11 ministras e, com a saída de Nísia, são nove mulheres à frente de ministérios.

O governo ganhou mais uma representante feminina após a demissão do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em setembro do ano passado, por denúncias de assédio. Ele foi substituído por Macaé Evaristo.

Agenda de Lula

Nesta tarde, o presidente foi à agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto. Ele estava com a estudante Joyce Lourenço, de 18 anos, que concluiu o ensino médio no ano passado e foi aprovada em dois vestibulares de medicina. Ao lado de Lula, ela sacou a poupança do Pé-de-Meia, cujos primeiros pagamentos de 2025 começaram nessa terça (25). Joyce ganhou do petista um jaleco com seu nome bordado.