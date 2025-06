‘Muita dor’: Lula lamenta morte de brasileira em vulcão na Indonésia Juliana Marins caiu durante trilha e foi encontrada morta nesta terça-feira pelas equipes de resgate Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 24/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h14 ) twitter

Lula prestou solidariedade pelas redes sociais Antonio Cruz/Agência Brasil - 13.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (24) a morte de Juliana Marins, de 26 anos. Ela caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia e foi encontrada morta nesta terça pelas equipes de resgate. “Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Juliana Marins após queda durante trilha no vulcão Rinjani. Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família neste momento de tanta dor”, compartilhou Lula, pelas redes sociais.

O comunicado do falecimento foi feito pelos familiares. “Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu”, escreveu a família nas redes sociais.

Nascida em Niterói (RJ), Juliana Marins era publicitária. Ela estava desde a madrugada de sábado (21) isolada em um penhasco no Monte Rinjani, na Indonésia. A turista se acidentou durante uma trilha na região de Cemare Nunggal, em Lombok.

De acordo com as equipes do país, o resgate foi dificultado devido ao terreno íngreme e as condições climáticas dos últimos dias.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou nota pela manhã e confirmou a morte de Juliana Marins.

No texto, o Itamaraty lamentou o episódio e transmitiu condolências aos familiares e amigos “pela imensa perda nesse trágico acidente”.

“O governo brasileiro comunica, com profundo pesar, a morte da turista brasileira Juliana Marins, que havia caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado a cerca de 1.200 km de Jacarta, na ilha de Lombok”, diz o texto.

O Itamaraty explicou que, ao fim de quatro dias de trabalho, “dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira”.

“A embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Mount Rinjani”, acrescentou a nota.

