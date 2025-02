Lula viaja ao interior da Bahia para anunciar obras de segurança hídrica Empreendimentos previstos para o estado são do PAC; presidente visita o oitavo município baiano neste mandato Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 02h00 ) twitter

É a segunda viagem de Lula desde as cirurgias na cabeça Tomaz Silva/Agência Brasil - 6.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia e inaugura nesta sexta-feira (7) obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) de segurança hídrica em Paramirim, no Alto Sertão Baiano, a cerca de 665 km da capital Salvador. O presidente participa da cerimônia Água Para Todos, ao lado de ministros e autoridades locais, como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). É a segunda viagem do petista desde as duas cirurgias na cabeça feitas em dezembro — Lula esteve no Rio de Janeiro (RJ) nessa quinta (6). Além disso, Paramirim é a oitava cidade baiana visitada pelo presidente neste mandato.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é baiano e acompanha Lula na agenda, serão inaugurados o saneamento de Paramirim, a Adutora do Zabumbão e a primeira etapa da Adutora da Fé. O presidente também assina ordens de serviço na Barragem do Rio da Caixa e para a segunda etapa da Adutora da Fé.

Adutora da Fé

A obra é de responsabilidade da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e recebeu R$ 43,4 bilhões em recursos federais para a primeira etapa. A segunda fase, autorizada por Lula nesta sexta (7), vai receber R$ 258 milhões do governo federal.

As obras da primeira etapa começaram em novembro de 2022. Segundo a Codevasf, a Adutora da Fé é um Sistema Integrado de Abastecimento de Água que vai atender totalmente três municípios — Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã.

A primeira fase incluiu a captação de água do Rio São Francisco em Bom Jesus da Lapa, a construção de uma estação de tratamento no mesmo município e a instalação de adutoras de água bruta e tratada que margeiam a BR-340 e passam também por Riacho de Santana e Igaporã. A expectativa é que o empreendimento beneficie, até 2040, cerca de 141 mil pessoas.

Na segunda etapa, o sistema de captação de água deve ser complementado, com a construção de outras estruturas necessárias.

Ao fim de todas as obras, a adutora terá, além do sistema de captação, adutora de água bruta de 4,3 km de extensão; com uma estação de tratamento de água; três estações elevatórias de água tratada; uma adutora principal de água tratada de 95 km de extensão; e subadutoras com extensão total de 250 km para atender 53 comunidades rurais.

O empreendimento prevê, ainda, seis reservatórios com capacidade de 1.000 m³ (1 milhão de litros) cada e 36 estruturas menores para atender às comunidades.

Adutora do Zabumbão

Segundo o Governo da Bahia, o sistema de abastecimento de água vai contemplar oito municípios integralmente — Boquira, Botuporã, Paramirim, Caturama, Rio do Pires, Ibipitanga, Tanque Novo e Macaúbas — e beneficiar 10 localidades em outras três cidades: Ibitiara, Ibipitanga e Boquira.