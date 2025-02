Lula retoma viagens nesta quinta após cirurgias na cabeça e reabre emergência de hospital do RJ Presidente passou por procedimentos de emergência no início de dezembro; unidade de saúde deixou de ter gestão federal Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

É a primeira viagem de Lula em dois meses Ricardo Stuckert/Presidência da República - 4.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma nesta quinta-feira (6) a agenda de viagens, após dois meses sem sair de Brasília (DF) por conta das cirurgias às quais foi submetido em dezembro. O petista vai reabrir a emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro (RJ), fechada desde 2020. A unidade é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desde outubro do ano passado, como parte do Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, discutido pelo Ministério da Saúde nos últimos meses para melhorar a gestão hospitalar dos pontos federais da cidade.

O hospital era gerido pelo governo federal antes da mudança. A unidade recebe pacientes em estado grave ou que necessitam de cuidados especializados. Agora, a emergência passará a ter 50 leitos, em espaços adulto e pediátrico, separados por complexidade. O serviço é administrado pela Central de Regulação do SUS (Sistema Único de Saúde).

Antes da nova gestão, 218 leitos do hospital estavam fechados. Além das novas camas, a unidade voltará a ter um centro de diagnóstico por imagem, com exames de ultrassonografia e raio-x de alta precisão.

Cirurgias na cabeça

A equipe médica do presidente autorizou a retomada dos deslocamentos em 27 de janeiro, há pouco mais de uma semana. Na viagem desta quinta, Lula retorna a Brasília no mesmo dia. Já na sexta (7), ele vai a Paramirim, na Bahia, participar da cerimônia Água Para Todos - Bahia, onde serão feitos anúncios relativos à segurança hídrica do estado.

‌



Lula passou por uma cirurgia de emergência em 10 de dezembro, para conter uma hemorragia intracraniana decorrente da queda sofrida em outubro. Dias depois, o petista foi submetido a um procedimento complementar, para evitar novos sangramentos, e retirou o dreno que estava na cabeça.

Em dezembro, o presidente, de 79 anos, ficou internado por quase uma semana. Após a alta médica, Lula não podia fazer exercícios nem viagens longas, por ao menos, um mês. Em coletiva de imprensa, depois de sair do hospital, no ano passado, Lula contou detalhes do acidente doméstico de outubro.

‌



“Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado minha unha. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo, meu bumbum não levantou, eu caí e bati com a cabeça na hidromassagem. Foi uma batida muito forte, saiu muito sangue. Eu achei que tinha rachado o cérebro. Fui direto para o [hospital] Sírio Libanês. Eu achei que era uma coisa muito mais grave”, relatou.

Viagens de Lula

Em 2024, Lula reduziu o ritmo de viagens internacionais e passou menos da metade de dias fora do Brasil na comparação com 2023. No ano passado, o presidente foi a 13 países e ficou 31 dias afastado — no ano anterior, foram 24 nações visitadas e 75 dias longe do Brasil. Havia ao menos quatro viagens para outros países previstas para 2024, mas, devido à queda sofrida em outubro, Lula cancelou os deslocamentos, que seriam feitos até novembro. No intervalo, o presidente iria à Rússia, ao Azerbaijão, à Colômbia e ao Peru.