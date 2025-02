Especialistas em saúde são donos de hospitais, e não políticos, diz Lula em evento no RJ Em agenda na capital fluminense, presidente destacou convênio da União com prefeitura e não descartou novas intervenções Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 15h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h08 ) twitter

Especialistas em saúde são donos de hospitais, e não políticos, diz Lula, Ricardo Stuckert/PR - 06.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (6) que os donos dos hospitais são os especialistas em saúde e disse que a população brasileira não pode permitir que políticos controlem as unidades. Em agenda no Rio de Janeiro, o petista criticou o governador Cláudio Castro (PL) pela ausência na cerimônia e voltou a defender que a União faz convênio com estados sem olhar para a cor partidária dos governantes.

“Esse hospital pegou fogo cinco anos atrás, até hoje não foi recuperado. Aqui não tem ressonância magnética, não tem tomografia, não deve ter outras coisas para exames especializados. E eu quero assumir um compromisso com vocês: a partir de agora, vai ter todas as imagens que as pessoas precisam para serem tratadas com respeito. Todo mundo tem direito a ser tratado com respeito e dignidade. Ainda faltam dois anos para terminar meu mandato, e nós vamos transformar os seis hospitais do Rio de Janeiro em motivo de orgulho para o Brasil e para o povo do Rio de Janeiro”, disse.

“Por isso fizemos convênio com a prefeitura. É por isso que precisamos fazer intervenção em qualquer estado. A gente não pode permitir que político, seja deputado, vereador, senador, mande nos hospitais. Quem tem que mandar nos hospitais são os especialistas da saúde. Isso aqui não é comitê eleitoral de ninguém. Quem quer voto, vá para a rua pedir. Aqui, as pessoas vêm para ser atendidas com respeito”, acrescentou.

Sobre a ausência de Cláudio Castro no evento, Lula lamentou e disse que o governador do Rio de Janeiro poderia ter comparecido.

“Aliás, o governador foi convidado e não veio, mas ele foi convidado. Não quero saber de qual partido é o governador, de qual religião ele é, qual time torce, eu quero saber que, bem ou mal, foi eleito pelo povo e ele foi convidado para estar aqui. E eu convido todos os governadores. Até aqueles que de forma irresponsável, vez em quando, fazem críticas ao meu governo. E ele poderia ter vindo aqui e ter feito discurso para vocês.”

Agenda no RJ

As declarações do presidente aconteceram durante cerimônia de entrega da nova emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, que ficou fechado por cinco anos.

As obras de melhoria vão ampliar a capacidade mensal de internações (de 700 para 1.400), de cirurgias (de 400 para 800) e de consultas ambulatoriais (de 12 mil para 20 mil). A medida faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais no estado fluminense.

Segundo o Executivo, a emergência vai contar com equipes 24 horas por dia. São 48 enfermeiros, 130 técnicos de enfermagem, 20 cirurgiões e cinco pediatras, por turno. Ao todo, o Ministério da Saúde vai investir R$ 263,7 milhões no Hospital de Bonsucesso, sendo R$ 45,5 milhões em 2024 e mais R$ 218,29 milhões em 2025. A unidade é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição.

“O nosso plano de reestruturação dos hospitais já deu certo. Tivemos que quebrar alguns ovos, mas precisávamos seguir esse caminho. E lembrando que esse hospital não só pegou fogo como estava nas piores páginas da CPI da Covid-19. Porque, no governo anterior [Jair Bolsonaro], a situação que era precária se agravou muito mais. Então, nós pegamos um hospital literalmente abandonado, deteriorado e com servidores desmotivados”, disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Essa foi a primeira viagem de Lula após as cirurgias e procedimentos realizados na cabeça no ano passado. A equipe médica do presidente autorizou a retomada dos deslocamentos em 27 de janeiro.

Ele tem outros compromissos fora de Brasília nesta semana. Na sexta-feira (7), vai a Paramirim (BA) para participar da cerimônia Água Para Todos, onde serão feitos anúncios relativos à segurança hídrica do estado baiano.