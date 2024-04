Lula visita obras de ferrovia iniciada por ele há 18 anos e promete entrega até 2027

Alto contraste

A+

A-

Lula durante agenda no Nordeste Lula durante agenda no Nordeste (Rafael Vieira/Estadão Conteúdo - 04.04.2023)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira (5) as obras da ferrovia Transnordestina, que foi anunciada por ele em 2005, durante o primeiro mandato do petista à frente do Palácio do Planalto. O presidente prometeu terminar o projeto até o início de 2027. "O compromisso dessa empresa é que a gente pode terminar isso, ou até o final de 2026 ou até o primeiro trimestre de 2027. Se depender do governo, a gente vai terminar porque o governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que faltem os recursos necessários para a gente terminar essa ferrovia."

O presidente "puxou a orelha" do representante da empresa que faz as obras, dizendo que ele "já me enrolou muito no passado, me enrolou muito", mas citou as dificuldades que teve no passado para a conclusão do empreendimento.

"Eu fiz 33 reuniões com governadores e com a direção. E toda reunião surgia um problema, era questão ambiental, falta de licença, supressão vegetal, falta de dinheiro. Ou seja, era um verdadeiro inferno para a gente tentar colocar essa ferrovia para funcionar. Eu saí da presidência em 2010. Fiquei sonhando que ela pudesse ser inaugurada em 2012", disse Lula.

"Passou 2012, não inaugurou. Passou 2013, passou 2014... Depois vocês sabem o que aconteceram entre 2016 a 2022. Mudaram até o projeto inicial [das obras]. Eu assumi um compromisso com os trabalhadores, com o representante da empresa e falei aos meus ministros que nós vamos terminar essa ferrovia", completou.

Obras

As declarações foram dadas por Lula no distrito de Suassurana, em Iguatu (CE). O presidente visitou duas obras conectadas à melhoria da infraestrutura, da segurança hídrica e da logística para escoamento da produção brasileira. A Ferrovia Transnordestina é estratégica para o transporte de grãos, minérios, fertilizantes e combustíveis, possui 1.206 quilômetros e ligará o sertão do Piauí, a partir da cidade de Eliseu Martins, ao porto de Pecém (CE).

Lula anunciou as obras em 2006. Um relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) aponta que o projeto da ferrovia Transnordestina foi incluído no rol de obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com custo inicial previsto em R$ 4,5 bilhões e conclusão em 2010. Os valores subiram para R$ 11 bilhões. Atualmente, as obras contam com evolução de 61% de avanço físico.

De acordo com o governo, o avanço da obra deve gerar mais 1,3 mil postos de trabalho. Atualmente são 3,8 mil empregos, entre diretos e indiretos, com mais de 90% de mão de obra local. Em 2025, o número pode saltar para 23,2 mil empregos. Em 2023 foram investidos R$ 269 milhões. A via passará por 53 municípios dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.

O outro empreendimento trata do Ramal do Salgado, obra de 36 km ligada à transposição do Rio São Francisco, que vai conectar Cachoeira dos Índios, na Paraíba, a Lavras de Mangabeira, no Ceará, onde deságua no Rio Salgado. Lula assinou a ordem de serviço. "Estima-se que aproximadamente 5 milhões de pessoas em 54 municípios sejam diretamente beneficiadas com a segurança hídrica proporcionada. O alívio é de extrema importância em uma região frequentemente atingida por períodos de seca", diz o governo.