Mãe que matou filha de dois anos é condenada a 28 anos de prisão Menina foi morta com diversos golpes de faca enquanto dormia, em 2020 Brasília|Do R7 23/05/2025 - 00h17 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assassinato teria sido por disputa por guarda Marcello Casal JrAgência Brasil

O Tribunal do Júri do Distrito Federal condenou Laryssa Yasmin Pires de Moraes a 28 anos de prisão por ela ter matado a própria filha, na época com dois anos. A menina foi morta com diversos golpes de faca enquanto dormia, em 2020.

No processo, o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) alegou que a mulher usou de meio cruel e de recurso que dificultou qualquer reação da vítima. Ela ainda tentou modificar a cena do crime para dificultar a investigação, alterando a posição de objetos e ocultando evidências. Ao todo, foram quatro qualificadoras: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou defesa da vítima e feminicídio.

Laryssa também foi condenada por lesão corporal praticada contra seu ex-companheiro e pai da criança, ao cortar seu rosto com uma faca.

Segundo a investigação, o crime foi motivado pela disputa pela guarda da criança. De acordo com a sentença, a pena deve ser cumprida em regime inicial fechado e a prisão deve ser imediata. Ainda cabe recurso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp