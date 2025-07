Maioria rejeita discurso que opõe ricos e pobres, mostra pesquisa Levantamento aponta que 53% dos brasileiros veem esse tipo de retórica como fonte de divisão e conflito Brasília|Do R7, em Brasília 16/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luta de Lula pelo aumento do IOF é uma das estratégias usadas no discurso 'ricos x pobres' Ricardo Stuckert / PR - 10.07.2025

Mais da metade da população brasileira discorda da narrativa política que contrapõe ricos e pobres, segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta quarta-feira (16).

Para 53% dos entrevistados, esse tipo de discurso aumenta os conflitos e amplia a polarização no país.

RESUMO DA NOTÍCIA 53% dos brasileiros rejeitam a narrativa que opõe ricos e pobres.

Pesquisa Genial/Quaest indica que esse discurso gera divisão e conflitos.

38% acreditam que a retórica tem valor ao destacar privilégios.

A pesquisa acompanha a estratégia de comunicação do governo Lula sobre desigualdades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Já 38% avaliam que a retórica tem valor ao evidenciar os privilégios de determinados grupos. Outros 9% preferiram não opinar ou não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho. A amostra contempla brasileiros com 16 anos ou mais, e possui 95% de nível de confiança.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Divisão de opiniões

A sondagem ocorre no contexto da estratégia de comunicação adotada pelo governo Lula, que tem dado destaque à ideia de combater desigualdades com propostas como a taxação de grandes fortunas e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda — que pode alcançar trabalhadores com salários de até R$ 5 mil mensais.

A retórica do “eles contra nós” se intensificou nas últimas semanas, impulsionada por uma tentativa de reconectar o governo à sua base tradicional e enfrentar a queda nos índices de aprovação.

‌



A pesquisa é parte da 15ª rodada do monitoramento mensal feito pela Genial/Quaest sobre o desempenho da gestão federal e o cenário político nacional.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp