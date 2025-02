Marina assina portaria para emergência ambiental em áreas de riscos por incêndios Medida é voltada para acelerar processos de atendimento em áreas ligadas a incêndios Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h07 ) twitter

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinou nesta quinta-feira (27) uma portaria para garantir emergência ambiental em áreas de risco por incêndios florestais. A estratégia é voltada para cumprir com gestão de risco de forma preventiva, conforme indicaram nomes da pasta.

Entre os pontos previstos, a portaria é voltada para viabilizar a contratação emergencial de brigadistas, além de contribuir ações de prevenção aos incêndios.

“Implica em medidas de alerta para que haja planos de adaptação. Exige orientação para como isso deve ser implementado, monitoramento das ações do governo para redução de emissões conforme está previsto nos seus compromissos nacionais e internacionais. Um conjunto de medidas que são necessários para reduzir or isco de eventos climáticos extremos”, destacou o secretário-Executivo do ministério, João Paulo Capobianco, a respeito da portaria.

A iniciativa foi construída em parceria com órgãos ambientais, como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Durante o anúncio da iniciativa, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho também anunciou a previsão de que 2025 seja um ano mais ponderado em relação aos indêndios, com foco de atenção voltado ao Pantanal.

Agostinho também classificou a portaria como uma forma de antecipar o enfrentamento a incêndios florestais, com um planejamento mais claro em relação às necessidades de adaptações climáticas.

“Em ciclo de anos mais secos do que chuvosos e isso coloca para a gente um estado e atenção, às mudanças climáticas realmente chegaram", afirmou.