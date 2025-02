Não cabe a mim influenciar, diz Marina sobre exploração de petróleo na Foz do Amazonas Área fica na Margem Equatorial, no litoral do RN ao AP; exploração seria na foz do rio Amazonas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 17h13 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h17 ) twitter

Marina tinha comentado o assunto nessa quarta José Cruz/Agência Brasil - 21.1.2025

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, declarou nesta quinta-feira (6) não exercer influência nas decisões que envolvem licenças ambientais, como é o caso da exploração de petróleo na Margem Equatorial, que se estende pelo litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá. A área da possível extração está localizada na foz do rio Amazonas, uma das cinco bacias que compõem a margem. Em nota, Marina afirmou que as análises seguem a lei em “estreita observância”.

“Não cabe a mim, como ministra, exercer qualquer influência sobre essas licenças, do contrário, não seriam técnicas”, destacou, ao citar que a responsabilidade de definir os rumos da política energética não é dos órgãos ambientais.

“Também não é do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) ou do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a competência para a definição do caminho da política energética brasileira, mas do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Logo, Ibama ou MMA não têm atribuição para decidir se o Brasil vai ou não explorar combustíveis fósseis na Foz do Amazonas ou em qualquer outra bacia sedimentar brasileira”, acrescentou Marina. Leia a nota completa ao fim da reportagem.

Ainda no texto, a ministra fez questão de destacar a preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o assunto. “Sabendo do alto impacto ambiental de alguns empreendimentos, o governo federal os encaminhou para estudos e análises, em lugar de inseri-los diretamente ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), quando de seu relançamento em 2023. É o caso da Margem Equatorial”, observou.

Lula sai em defesa de Marina

Nessa quarta (5), o presidente voltou a afirmar que o governo precisa encontrar uma solução sobre a exploração do petróleo na Margem Equatorial. Para Lula, há uma tentativa de “jogar em cima da Marina a responsabilidade pela não aprovação de exploração de petróleo na Margem Equatorial do Rio Amazonas”.

“Marina não é responsável. Nós precisamos fazer as coisas com muita clareza, com muito estudo. Nós temos que tomar conta do nosso país”, acrescentou.

Apesar da cautela, o petista defendeu o petróleo como mecanismo para alavancar a transição energética, “que vai precisar de muito dinheiro”.

Licenças seguem a lei

A ministra já tinha comentado o assunto nessa quarta (5), um dia depois de Lula indicar ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a intenção do governo de destravar, em breve, os estudos da exploração de petróleo no local.

Alcolumbre é um dos defensores da exploração — o Amapá, estado do senador, seria um dos grandes beneficiados pela atividade.

Marina reforçou, pelas redes sociais, na quarta, que licenças e autorizações ambientais são emitidas quando estão de acordo com critérios estabelecidos pela lei para cada atividade. Segundo a ministra, os documentos fazem com que o desenvolvimento socioeconômico seja compatível com um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Debate interno

O Executivo tem discutido internamente uma solução para o embate. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reuniu-se na semana passada com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, Marina Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, além de representantes do MME (Ministério de Minas e Energia), no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar do assunto.

Também na semana passada, Agostinho afirmou não ser possível prever o prazo para a análise conclusiva do pedido para perfuração na Margem Equatorial. O presidente do Ibama informou que o último pedido de exploração feito pela Petrobras, em dezembro, é analisado pelo órgão.

Nota de Marina Silva

Nesta semana, como de vez em quando ocorre em relação a alguns projetos, ganhou destaque no debate público um processo de licenciamento que se encontra em análise pelo Ibama para a realização de pesquisas de exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas, na chamada Margem Equatorial.

Já afirmei em diversas oportunidades e reitero: precisamos separar de quem são as competências da definição da política energética brasileira e de quem são as competências da concessão de licenças ambientais.

Cabe ao Ibama, de acordo com o que está previsto na lei, avaliar se os projetos estão de acordo com os critérios nela previstos. Como não poderia deixar de ser, consiste em uma análise de natureza técnica. É um procedimento que se atenta aos aspectos socioambientais do projeto.

No caso da bacia da Foz do Amazonas, trata-se de um empreendimento de alta complexidade ambiental. Em função disso, a primeira negativa do Ibama para processos na região ocorreu em 2018, durante o governo do presidente Michel Temer, respondendo ao pedido de uma empresa do setor privado.

Por duas vezes, em minha gestão, o Ibama emitiu pareces técnicos em relação ao pedido sob domínio da Petrobras. Em maio de 2023, indeferiu a licença. Posteriormente, a empresa apresentou novamente o projeto, e em outubro de 2024, o Ibama solicitou o envio de ajustes e complementações.

Não cabe a mim, como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, exercer qualquer influência sobre essas licenças, do contrário, não seriam técnicas. Também não é do Ibama ou do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) a competência para a definição do caminho da política energética brasileira, mas do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Logo, Ibama ou MMA não têm atribuição para decidir se o Brasil vai ou não explorar combustíveis fósseis na Foz do Amazonas ou em qualquer outra bacia sedimentar brasileira.

Cientes disso e em estreita observância ao que diz a lei, tanto MMA quanto Ibama não dificultam nem facilitam os processos de licenciamento, mas cumprem o que mandam a legislação e os procedimentos nela respaldados. É assim que funciona um governo republicano.

Essa é também uma preocupação do presidente Lula. Sabendo do alto impacto ambiental de alguns empreendimentos, o governo federal os encaminhou para estudos e análises, em lugar de inseri-los diretamente ao PAC quando de seu relançamento em 2023. É o caso da Margem Equatorial.

O debate técnico e manifestações contra e a favor de determinados empreendimentos fazem parte da dinâmica de tudo que envolve o interesse público. E isso diz respeito à ética pública dos governos democráticos, cabendo aos órgãos responsáveis pela tomada de decisões agir sempre em conformidade com diretrizes que salvaguardam melhores e maiores benefícios em prol dos interesses presentes e futuros da população.

Afinal, como bem disse Gilberto Gil, “o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe”, cabendo aos responsáveis pela implementação das políticas públicas fazer o necessário equilíbrio entre essas duas coisas.