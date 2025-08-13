Mauro Cid e ex-assessor de Bolsonaro se enfrentam em acareação no STF nesta quarta
Medida atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid
Réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Marcelo Câmara (ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro) vão ficar frente a frente nesta quarta-feira (13) na sala de audiências do STF (Supremo Tribunal Federal) para uma acareação. A audiência está marcada para as 11h.
O ato foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid à Polícia Federal.
Entre os pontos levantados, estão a discussão de minutas golpistas no Palácio da Alvorada, o suposto monitoramento do ministro Moraes e relatos considerados inconclusivos sobre esse acompanhamento.
Como Marcelo Câmara está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Moraes autorizou seu deslocamento ao STF com o uso de tornozeleira eletrônica, ressaltando que ele não poderá se comunicar com nenhuma pessoa além dos advogados durante o período.
Marcelo Câmara está preso preventivamente desde que o advogado dele na ação da trama golpista, Eduardo Kuntz, apresentou ao STF mensagens que alega ter trocado com Mauro Cid pelas redes sociais. As conversas foram usadas para pedir a anulação do acordo de colaboração do tenente-coronel.
Em julho, em depoimento à Polícia Federal, em Brasília, Marcelo Câmara negou ter conversado com Mauro Cid, diretamente ou por terceiros, para interferir na delação dele.
O militar negou categoricamente qualquer ato de obstrução de Justiça, disse que não procurou o ex-ajudante de ordens e alegou que cumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo STF.
