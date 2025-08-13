Mauro Cid e ex-assessor de Bolsonaro se enfrentam em acareação no STF nesta quarta Medida atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Acareação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara ocorre no STF nesta quarta-feira.

Medida atende pedido da defesa de Câmara, que apontou contradições nos depoimentos de Cid.

Moraes autorizou deslocamento de Câmara para o STF com tornozeleira eletrônica.

Câmara nega conversar com Cid para obstruir justiça e alega ter cumprido medidas cautelares. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mauro Cid terá acareação com Marcelo Câmara no STF Gustavo Moreno/STF - 10.6.2025

Réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Marcelo Câmara (ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro) vão ficar frente a frente nesta quarta-feira (13) na sala de audiências do STF (Supremo Tribunal Federal) para uma acareação. A audiência está marcada para as 11h.

O ato foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e atende a um pedido da defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid à Polícia Federal.

Entre os pontos levantados, estão a discussão de minutas golpistas no Palácio da Alvorada, o suposto monitoramento do ministro Moraes e relatos considerados inconclusivos sobre esse acompanhamento.

Como Marcelo Câmara está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Moraes autorizou seu deslocamento ao STF com o uso de tornozeleira eletrônica, ressaltando que ele não poderá se comunicar com nenhuma pessoa além dos advogados durante o período.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Marcelo Câmara está preso preventivamente desde que o advogado dele na ação da trama golpista, Eduardo Kuntz, apresentou ao STF mensagens que alega ter trocado com Mauro Cid pelas redes sociais. As conversas foram usadas para pedir a anulação do acordo de colaboração do tenente-coronel.

Em julho, em depoimento à Polícia Federal, em Brasília, Marcelo Câmara negou ter conversado com Mauro Cid, diretamente ou por terceiros, para interferir na delação dele.

‌



O militar negou categoricamente qualquer ato de obstrução de Justiça, disse que não procurou o ex-ajudante de ordens e alegou que cumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo STF.

Perguntas e respostas

Quem são os envolvidos na acareação no STF?

‌



Os envolvidos na acareação são Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Qual é o motivo da acareação?

A acareação foi solicitada pela defesa de Marcelo Câmara, que apontou contradições nos depoimentos prestados por Mauro Cid à Polícia Federal.

Quando e onde ocorrerá a acareação?

A acareação ocorrerá nesta quarta-feira (13) na sala de audiências do STF, com início marcado para as 11h.

O que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes?

O ministro Alexandre de Moraes autorizou o deslocamento de Marcelo Câmara, que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, ao STF, utilizando tornozeleira eletrônica. Ele não poderá se comunicar com ninguém além de seus advogados durante o período.

Quais são os pontos discutidos na acareação?

Os pontos discutidos incluem minutas golpistas no Palácio da Alvorada, o suposto monitoramento do ministro Moraes e relatos considerados inconclusivos sobre esse acompanhamento.

Qual é a situação legal de Marcelo Câmara?

Marcelo Câmara está preso preventivamente desde que seu advogado apresentou mensagens que teriam sido trocadas com Mauro Cid, usadas para solicitar a anulação do acordo de colaboração do tenente-coronel.

O que Marcelo Câmara declarou em seu depoimento à Polícia Federal?

Em julho, Marcelo Câmara negou ter conversado com Mauro Cid, diretamente ou por terceiros, para interferir em sua delação. Ele também negou qualquer ato de obstrução de Justiça e afirmou que cumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo STF.

