‘Me levou para algumas conversas estratégicas’, diz Flávio Bolsonaro sobre visita ao irmão nos Estados Unidos Senador participou de uma coletiva de imprensa após visitar Jair Bolsonaro na superintendência da PF

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro falou sobre sua visita ao irmão, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos.

O senador mencionou que Eduardo organizou reuniões para apoiá-lo como pré-candidato à presidência.

Flávio desmentiu informações sobre um encontro com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Ele também comentou sobre a situação de Jair Bolsonaro em relação aos condenados do 8 de janeiro e a lei da dosimetria.

Na manhã desta terça-feira (13), Flávio Bolsonaro participou de uma coletiva de imprensa após visitar o pai, Jair Bolsonaro, na superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Flávio comentou sobre sua visita ao irmão, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, e sua pré-candidatura à presidência da república. “Eduardo fez umas reuniões para me representar como pré-candidato a presidência do Brasil, para algumas pessoas de interesse dele, foram boas as conversas”, comenta.

O senador também desmentiu uma informação que circulava na imprensa sobre uma visita ao Secretário de estado dos Estados Unidos, “Desmentindo uma fake news, eu nunca pedi par me encontrar com Marco Rubio, seria uma honra, mas não pedi. Eduardo me levou para algumas conversas estratégicas”, diz.

Flávio comentou ainda que Jair Bolsonaro quer ‘pagar o preço’ pela soltura dos condenados do 8 de janeiro com a lei da dosimetria. “Mais uma vez ele afirmando que estava disposto a pagar o preço de continuar na situação que está se as outras centenas de pessoas que ainda estão presas puderem voltar para casa, que é o que vai acontecer com entrada em vigor desta lei da dosimetria, por mais que não seja o que nós gostaríamos é o que deu para fazer”, finaliza.

