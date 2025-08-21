André Mendonça pede vista e suspende julgamento sobre ressarcimento do INSS Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso já haviam votado a favor da homologação Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 15h04 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o pedido, Mendonça terá até 90 dias para analisar o caso e devolver o processo para julgamento Carlos Moura/SCO/STF - Arquivo

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitou vista e suspendeu o julgamento, realizado no plenário virtual, sobre o acordo apresentado pelo governo para ressarcir aposentados e pensionistas prejudicados por fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com o pedido, Mendonça terá até 90 dias para analisar o caso e devolver o processo para julgamento. A paralisação, porém, não afeta o andamento do acordo, que já está em execução.

O caso havia sido relatado pelo ministro Dias Toffoli, que em julho homologou o plano operacional apresentado pela AGU (Advocacia-Geral da União). Para que a decisão se torne definitiva, é necessário que seja confirmada pelo plenário do STF.

Até o momento do pedido de vista, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso haviam votado a favor da homologação. O ministro Gilmar Mendes também antecipou seu voto, acompanhando Toffoli, mesmo após a paralisação do processo.

O acordo homologado atende ao pedido da União e permite que os valores usados para ressarcir os beneficiários fiquem fora do teto fiscal. Segundo o plano, o INSS vai devolver todos os valores descontados de forma irregular, corrigidos pelo IPCA, desde o mês de referência de cada desconto até o pagamento efetivo.

‌



Podem solicitar o ressarcimento beneficiários com danos ocorridos entre março de 2020 e março de 2025, dentro do prazo de cinco anos. O sistema prevê que, quando houver contestação, será gerada uma cobrança à entidade associativa responsável pelo desconto. A entidade terá 15 dias úteis para comprovar a autorização do desconto ou devolver o valor à União. Caso não o faça, o INSS fará o reembolso diretamente aos beneficiários.

O plano também inclui portal de transparência e medidas antifraudes. Conforme o Ministério da Previdência, 91,4% dos aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo já têm pagamento programado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp