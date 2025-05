Micarê, Natanzinho Lima e Victor e Leo; veja onde aproveitar o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 02/05/2025 - 14h20 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h20 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana chegou e Brasília já está cheia de eventos que prometem agitar os moradores da capital federal. Entre as atrações está a Micarê, shows de Natanzinho Lima e Victor e Leo, exposições e espetáculos. As atividades começam nesta sexta-feira (2).

Show acontece neste sábado Reprodução/Instagram @natanzinholimaoficial

Natanzinho Lima

O cantor Natanzinho Lima se apresenta neste sábado (3) no festival “Brega no 12″, no Parque da Cidade. A noite também será comandada pela banda Seu Desejo e pelo cantor Heitor Costa.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : sábado (3)

: sábado (3) Horário : 22h

: 22h Valor: a partir de R$ 90

Victor e Leo

A dupla Victor e Leo volta aos palcos com show em Brasília, neste sábado (3), no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Os irmãos estão realizando uma turnê no Brasil que mescla o sertanejo raiz, o romantismo e o folk. No repertório, estão clássicos como “Fada”, “Borboletas”, “Deus e Eu no Sertão” e “Na Linha do Tempo”, além de seis novas composições.

Onde: Centro Internacional de Convenções do Brasil

Quando: sábado (3)

Horário: 21h

Confira os festivais da capital Federal Divulgação/ Maurício Oliveira/CCBB





Micarê

Nesta sexta-feira (2) e sábado (3), a animação toma conta do Estacionamento da Arena BRB, que se transforma em palco para grandes nomes da música baiana. Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Banda Eva, Xanddy Harmonia, Tomate e Rafa & Pipo prometem agitar o público com shows cheios de energia e alegria durante a tradicional Micarê.

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

: Arena BRB Mané Garrincha quando : sexta (2) e sábado (3)

: sexta (2) e sábado (3) horário : 15h

: 15h Valor: a partir de R$ 160





SuperJazz Festival

O CCBB estreou a nova temporada do SuperJazz Festival, com apresentações musicais ao ar livre. Os encontros serão quinzenais até 6 de agosto. No dia 14, o público poderá prestigiar as bandas “Maboh e Os Jazzies” e “Passo Largo”.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : quarta-feira (14)

: quarta-feira (14) Horário : 17h às 21h

: 17h às 21h Valor: gratuito, mediante retirada de ingresso no site





Burguer Land Festival

A Praça Lúcio Costa, em frente ao Shopping Conjunto Nacional, se torna palco do Burguer Land Festival. Além da gastronomia, o evento também conta com estação de torresmos, batata, e opções de sobremesas como milk shake.

Onde : Praça Lúcio Costa

: Praça Lúcio Costa Quando : até domingo (4)

: até domingo (4) Horário : 12h às 23h

: 12h às 23h Valor: gratuito

Entradas são gratuitas Divulgação/Museu da República/CCBB





Lírica, crítica e solar

O Museu Nacional da República recebe a exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”, que reúne obras de 50 artistas do estado. O material conta de forma criativa a história do estado e a capacidade artística da região.

Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : até 11 de maio

: até 11 de maio Horário : terça a domingo, das 9h às 18h30

: terça a domingo, das 9h às 18h30 Valor: gratuito

ROUCKA-Kafla em Movimento

O CCBB recebe a exposição “ROUCKA-Kafla em Movimento”, um conjunto expressivo de pinturas que convida o público a experimentar a interação entre literatura e artes visuais. Ao todo, são 44 obras dividas entre pinturas e litogravuras. A classificação é livre.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até 25 de maio

: até 25 de maio Horário : terça-feira a domingo das 9h às 21h

: terça-feira a domingo das 9h às 21h Valor: gratuito

Espetáculos reúnem improvisação e comédia Reprodução/Instagram @G7comédia/@raphaelghanem

Deu a Louca na I.A.

O G7 Comédia apresenta neste sábado (3) o mais novo espetáculo do grupo, “Deu a Louca na I.A.” A peça traz uma reflexão sobre o uso das tecnologias no mundo atual de um modo cômico. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (3)

: sábado (3) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 30

Raphael Ghanem

Brasília recebe neste sáado (3), o stadn up do comediante Raphael Ghanen, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O comediante traz o espetáculo " Se é que você me entende” com histórias da vida do artisya, além e suas análises de relacionamente, e do cotidiano. A classificação é de 18 anos.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : sábado (3)

: sábado (3) Horário : 21h30

: 21h30 Valor: a partir de R$ 80

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

