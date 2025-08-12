Ministério da Gestão libera contratação de 9.500 servidores temporários para o IBGE Vagas são para agentes de pesquisa e mapeamento e para supervisores de coleta e qualidade; processo será por seleção simplificada Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 09h03 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministérios da Gestão e do Planejamento autorizam contratação de 9.580 servidores temporários para o IBGE.

Vagas incluem 8.480 agentes de pesquisa e 1.100 supervisores de coleta e qualidade.

Processo seletivo será feito por edital público e seleção simplificada, com publicação prevista em até seis meses.

Contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos, conforme necessidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Servidores temporários terão atuação de um ano Tânia Rêgo/Agência Brasil - arquivo

Os Ministérios da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento autorizaram a contratação de 9.580 servidores temporários para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A medida consta em portaria publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial e assinada pelas ministras Esther Dweck (da Gestão e Inovação) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

Do total de vagas, 8.480 serão para agentes de pesquisa e mapeamento, responsáveis pela coleta de dados, e 1.100 para supervisores de coleta e qualidade. As contratações serão feitas para a realização de pesquisas estatísticas do IBGE, como levantamentos domiciliares, estudos de campo e monitoramento de indicadores socioeconômicos.

De acordo com a portaria, o processo seletivo deve ser feito por meio de edital público, com ampla divulgação, e dependerá da aprovação dos candidatos em seleção simplificada. O edital deve ser publicado em até seis meses.

Inicialmente, os contratos terão o prazo de um ano, podendo ser prorrogados por até três anos, desde que justificados para a conclusão das atividades. A remuneração, no entanto, será definida pelo IBGE, respeitando os limites legais previstos.

‌



As despesas com os novos servidores serão pagas pelo orçamento do IBGE, no grupo de gastos destinado a pessoal e encargos sociais, considerando que as contratações visam substituir os servidores. Benefícios obrigatórios serão pagos com recursos previstos em outras dotações orçamentárias da instituição.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp