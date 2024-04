Brasília |Do R7, em Brasília

Ministério da Saúde exonera Alexandre Telles da diretoria de Gestão Hospitalar Maria Aparecida Braga, superintendente da pasta no Rio de Janeiro, assumirá o departamento e acumulará as duas funções

O diretor do departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, Alexandre Telles, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira (18).

A pasta informou em nota que Maria Aparecida Braga, atual superintendente do ministério no Rio de Janeiro, vai assumir o departamento e acumulará as duas funções.

De acordo com o ministério, "a mudança ocorre diante da necessidade de transformação na gestão do DGH". Na última sexta-feira (15), foi criado um comitê gestor a fim de orientar e praticar atos de gestão relativos aos hospitais federais.

Telles tem no currículo os cargos de professor de medicina na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), médico de saúde coletiva na UFF (Universidade Federal Fluminense) e doutorando pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).