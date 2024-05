Ministério da Saúde vai destinar R$ 21,4 milhões para ajudar 36 mil indígenas no RS Chuvas no estado afetam 446 municípios e 2,1 milhão de pessoas; 538 mil pessoas foram desalojadas, segundo a Defesa Civil

Chuvas atingiram 446 municípios do RS (Mauricio Tonetto/SECOM Governo do RS)

O Ministério da Saúde vai destinar R$ 21,4 milhões para ajudar cerca de 36 mil indígenas do Rio Grande do Sul. A medida foi anunciada pela pasta com objetivo de proteger e recuperar a saúde indígena no estado. Segundo o ministério, desde 3 de maio a Secretaria de Saúde Indígena executou diversas ações para proteger a população. A pasta articulou com a Defesa Civil do estado, por exemplo, a evacuação dos indígenas que moravam nas áreas de risco.

Segundo levantamento da Sesai, todos os sete polos base no estado relataram impactos por causa das chuvas. Ao todo, 80 aldeias estão parcial ou totalmente isoladas, o que afeta mais de 15 mil indígenas distribuídos em 40 municípios. Com relação às aldeias com comunicação parcial ou sem comunicação, são 31 aldeias onde vivem 2.250 indígenas, em 17 municípios.

Em todo o estado, 446 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas que começaram no fim de abril, sendo mais de 2,1 milhão de pessoas afetadas. Segundo atualização da Defesa Civil desta quarta-feira (15) pelo menos 76 mil pessoas estão em abrigos e 538 mil foram desalojadas. As enchentes deixaram 806 feridos e 108 pessoas desaparecidas, além de 149 pessoas mortas. Desde o começo dos resgates nas regiões afetadas, 11,4 mil animais foram salvos.

Medicamentos e insumos

O Ministério da Saúde anunciou nessa segunda-feira (13) o envio de 25 toneladas de medicamentos e insumos para o Rio Grande do Sul para manter o estado abastecido durante a calamidade causada pelas chuvas.

Segundo o ministério, foram enviados 100 kits de medicamentos e insumos capazes de atender até 1.500 pessoas por um mês. Esses kits consistem em oito caixas que incluem não apenas remédios, mas também luvas, seringas, ataduras e outros materiais essenciais.

Durante o anúncio, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, disse que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde estará operando quatro hospitais de campanha no Rio Grande do Sul.

Dois já estão em funcionamento, um em Canoas e outro em Porto Alegre. Um terceiro está sendo instalado em São Leopoldo e o destino da quarta unidade ainda será definido. Desde o início da calamidade no estado, o Ministério da Saúde já enviou recursos para 246 unidades de assistência.