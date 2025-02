Ministério Público do DF pede à PM que revise teste físico de mulheres de concurso Medida aponta irregularidade em retificação de edital e orienta que 78 candidatas sejam reintegradas no processo seletivo Brasília|Do R7, em Brasília 07/02/2025 - 18h18 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PMDF terá 10 dias para resposta Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília

A Prodep (Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social) recomendou à Polícia Militar do Distrito Federal que revise o teste de aptidão física para mulheres no concurso de soldado realizado em 2023. O órgão aponta irregularidades na retificação do edital que resultaram na eliminação de 78 candidatas. A corporação terá um prazo de 10 dias para informar o cumprimento da recomendação.

O edital da seleção alterou a distância mínima da corrida das mulheres de 2.100 metros para 2.200 metros em 12 minutos, enquanto reduziu a exigência para os homens, de 2.600 metros para 2.400 metros, mantendo o mesmo tempo.

Para o Ministério Público do Distrito Federal, a mudança não tem justificativa. Por isso, o órgão é a favor da reintegração das 78 candidatas eliminadas que teriam sido aprovadas no critério original.

A Prodep considera que, ao impor um parâmetro mais rigoroso para as mulheres, o concurso criou desproporcionalidade nos critérios de avaliação, elevando o condicionamento físico exigido das candidatas e diminuindo o dos homens.

‌



Novo concurso da PMDF

Nessa segunda-feira (2), a Polícia Militar do DF publicou um edital para o concurso de oficiais da corporação. Ao todo, são 49 vagas imediatas, e 98 para cadastro reserva.

A remuneração pode chegar a R$ 14,4 mil após o curso de formação dos aprovados. As inscrições poderão ser feitas entre 24 de março e 23 de abril deste ano. A seleção será realizada pelo Cebraspe.

A taxa de inscrição custa R$ 163, e a isenção do pagamento tem que ser solicitada entre o período de 24 de fevereiro até o dia 5 de março. A prova será aplicada em 1º de junho.