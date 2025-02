Menina de 5 anos é picada por jararaca e vai a dois hospitais até ser atendida no DF PMs socorreram a criança e a levaram para o Hospital da Asa Norte e para o Hospital Materno Infantil de Brasília Brasília|Do R7, em Brasília 06/02/2025 - 10h48 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h18 ) twitter

Menina foi picada por jararaca filhote PMDF/Divulgação - 03.02.

Uma menina de 5 anos foi socorrida pela Polícia Militar do Distrito Federal depois de ser picada por uma jararaca filhote na noite de segunda-feira (3). Segundo a corporação, a criança foi picada no Altiplano Leste, e a avó, em desespero, buscou ajuda no Posto Policial Rodoviário do Lago Sul, onde os policiais a levaram para a emergência do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte).

Ao chegarem à unidade, contudo, a equipe teve a informação de que não havia pediatras disponíveis. A recomendação era seguir para o HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília).

Lá, a menina recebeu os primeiros socorros, mas no local não contava com o soro antiofídico necessário para tratar a picada da jararaca.

Os policiais, então, acompanharam um chefe da farmácia do hospital para o HRAN, onde coletaram o medicamento e retornaram para o Hospital Materno Infantil. A menina recebeu o soro e ficou internada, com previsão de alta em um ou dois dias.

O que fazer?

A Secretaria de Saúde do DF destaca que o atendimento médico imediato é fundamental para a sobrevivência das vítimas e redução de possíveis sequelas nos casos de acidentes com animais venenosos.

A principal recomendação é lavar o local com água e sabão e procurar o médico na rede pública. Nas unidades de saúde, o paciente pode receber o soro antiveneno e a medicação para combater os sintomas do quadro clínico.

Os casos podem ser classificados como leve, moderado e grave. Nesses dois últimos quadros clínicos, na maioria das vezes é necessário aplicar soro. A pasta informa que a medicação é a única capaz de neutralizar o veneno no organismo dos pacientes.

A médica Andrea Amora, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do DF, explica que as primeiras 48 horas, até no máximo 72 horas, são o período essencial para aplicação do soro, para que a fração do veneno no organismo seja neutralizada.

“Após esse período, ele [soro antiveneno] perde a efetividade e, com isso, os pacientes podem ter maiores alterações no quadro clínico, pois o veneno continuará agindo no corpo. Além disso, é preciso o uso racional do medicamento. Em muitos casos, a observação do quadro clínico é mais importante para se avaliar os sintomas”, explica.

Ela alerta que é necessário redobrar os cuidados com crianças menores de 3 anos e com idosos, pois esses grupos concentram os pacientes com maior potencial de gravidade.

Veja unidades com soros antivenenos na capital:

Hospital Materno Infantil de Brasília, Asa Sul;

Hospital Regional Guará;

Hospital Regional Brazlândia;

Hospital da Região Leste, Paranoá;

Hospital Regional Ceilândia;

Hospital Regional Gama;

Hospital Regional de Santa Maria;

Hospital Regional Planaltina;

Hospital Regional Sobradinho;

Hospital Regional Taguatinga;

Hospital Regional da Asa Norte (Hran).