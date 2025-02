MPDFT recomenda que o PAS seja aplicado para jovens em medida socioeducativa no DF Medida quer garantir direito à educação e ampliar reintegração social; prova é um dos meios de acesso para a UnB Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 10h09 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h09 ) twitter

Expectiva é PAS ser aplicado dentro das unidades Pedro Ventura/Agência Brasília - 08.07.2015

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recomendou que o PAS (Programa de Avaliação Seriada) da UnB (Universidade de Brasília) seja aplicado para jovens em medidas socioeducativas. A recomendação foi entregue para a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo do DF, expedido nesta quarta-feira (5) pela Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas.

Segundo o Ministério, a estratégia é um meio de garantir o direito à educação e ampliar as oportunidades de reintegração social. O documento considera que a medida socioeducativa de internação tem o objetivo não só de responsabilizar o jovem infrator e desaprovar a conduta infracional, mas também reintegrar ele na sociedade.

Na visão do órgão, a participação de jovens no PAS contribuirá para o êxito da proposta sociopedagógica da reeducação. O documento acrescenta que incentivar a continuidade dos estudos na formação superior é uma forma de garantir perspectivas de vida aos adolescentes, assim como mais oportunidades no mercado de trabalho e um projeto de vida longe do crime.

A Promotoria reforçou que há estrutura adequada, recursos humanos e demais condições necessárias para realização do processo seletivo dentro das Unidades de Internação, pois atualmente nos locais já são aplicadas as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).