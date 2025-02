Polícia Militar do DF divulga edital para concurso com 49 vagas imediatas Cadastro reserva conta com 98 vagas; expectativa é que prova objetiva e discursiva seja realizada em junho

Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/02/2025 - 09h35 (Atualizado em 03/02/2025 - 09h49 )

