Ministério Público pede investigação sobre maquiadores assessores de Érika Hilton Deputada afirma que a atuação dos dois assessores é voltada ao mandato como parlamentar Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 17h22 (Atualizado em 26/06/2025 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conforme a representação, caso confirmado o desvio de finalidade, o TCU deve determinar a instauração de 'tomada de contas especial' Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 26/03/2025

O Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) ofereceu, na quarta-feira (25), representação para que o tribunal decida sobre a adoção de medidas necessárias sobre a contratação de maquiadores para o cargo de assessores parlamentar da deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP).

Procurada pelo R7, a equipe da parlamentar informou que o jurídico ainda não foi notificado.

Conforme a representação, caso seja confirmado o desvio de finalidade, o TCU deve determinar a instauração de “tomada de contas especial com vistas à reparação ao erário das despesas havidas com os salários desses assessores, bem como com as despesas eventualmente havidas” com a viagem da parlamentar a Paris.

Conforme publicado nos últimos dias pela imprensa, a deputada tem dois maquiadores contratados como secretários na Câmara dos Deputados. Índy Montiel e Ronaldo Hass, que costumam maquiar a parlamentar, aparecem com cargos em comissão na Câmara.

‌



Ronaldo aparece nos quadros da Câmara desde maio de 2024. Em maio, ele recebeu R$ 9.678,22 bruto de salário. Já, Índy foi contrato em dezembro do ano passado e em maio recebeu R$ 2.126,59. Além dos dois, o gabinete de Erika Hilton tem mais 12 secretários.

Conforme o MP, as ações da parlamentar, além de revelar prejuízo ao erário, “desmoraliza a Administração Pública Federal perante a sociedade”.

‌



Isso porque seria um “desvio de finalidade” a contratação dos maquiadores para o cargo de assessores por “critérios de interesse e objetivos pessoais, desvinculados da atividade parlamentar para a qual esses cargos são destinados normativamente”.

“Tal circunstância evidencia o desvio de finalidade na contratação, acarretando não apenas a nulidade dos vínculos funcionais, mas também das respectivas despesas, caracterizando dano ao erário e demandando a atuação do TCU para adoção das providências cabíveis à reparação do prejuízo”, afirmou o MP.

‌



O órgão ainda alegou que o ocorrido “compromete” a confiança nas autoridades públicas e “projetam sobre as instituições a sombra de práticas arcaicas, como o patrimonialismo, o nepotismo, o apadrinhamento e o favorecimento pessoal”.

Cada deputado pode contratar de cinco a 25 secretários parlamentares para prestar serviços de secretaria. Eles não precisam ser servidores públicos e são escolhidos diretamente pelo deputado. O parlamentar tem direito a R$ 133.170,54 por mês para pagar os salários deles.

Erika Hilton aparece maquiada por Ronaldo, por exemplo, para participar de ensaio técnico da Paraíso do Tuiuti, em fevereiro, escola que a deputada desfilou no carnaval. Já por Índy, ela aparece nas redes sociais maquiada em fevereiro do ano passado, quando foi nomeada líder da bancada do PSOL na Câmara.

De acordo com a Câmara dos Deputados, o regimento estabelece funções a serem desempenhadas pelos secretários, como coordenar atividades administrativas, elaborar pronunciamentos e cuidar de emissões de passagens, mas o trabalho a ser executado vai depender da metodologia de cada parlamentar.

O que diz a deputada

Por meio de nota divulgada em redes sociais, a deputada afirmou que a atuação dos dois assessores é voltada ao mandato como parlamentar. Entre exemplos, Erika cita atuação em comissões e audiências, ajuda para produzir relatórios, preparação de briefings, diálogos com a população e acompanhamento de agenda em Brasília e durante viagens.

A deputada também destacou que ambos são maquiadores, mas que isso não interfere nas outras atuações deles no mandato e não foi o que motivou a contratação no gabinete.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares”, disse.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp