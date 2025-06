Polícia pode usar provas de celular esquecido em cena de crime, decide STF Decisão do STF muda regra atual e dispensa necessidade de autorização judicial Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h16 ) twitter

Polícia agora pode usar provas de celular de investigado, segundo STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que as provas obtidas no celular do suspeito encontrado na cena do crime podem ser utilizadas no caso investigado. A decisão foi tomada nessa quarta-feira (25) de forma unânime e se aplicará em casos semelhantes de todos os tribunais do país.

Antes, era preciso ter uma autorização judicial para acessar as informações do aparelho.

No entanto, a polícia só pode usar as informações do celular para ajudar na investigação do crime em questão, sendo proibido acessar outros arquivos e conteúdos particulares.

O plenário do STF entendeu que a polícia até pode preservar o conteúdo integral do aparelho, mas caso queira acessá-los deve apresentar argumentos à Justiça.

Segundo a decisão do STF, quando o dono do celular estiver presente, como em caso de prisão em flagrante, o acesso aos dados só pode ser feito com consentimento expresso do dono ou com autorização judicial.

O caso que motivou o debate envolve um homem acusado de roubo que foi identificado pela polícia por causa do celular que deixou cair durante a fuga e teve as provas validadas pelo STF.

