Maquiador de Michelle Bolsonaro ironiza Erika Hilton por contratar maquiadores com verba da Câmara

Erika Hilton (PSOL - SP) tem 14 secretários parlamentares Mário Agra/Câmara dos Deputados - 26/03/2024

O maquiador Agustin Fernandez, que presta serviços para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ironizou nesta terça-feira (24) a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Ela mantém em sua equipe dois assessores parlamentares com experiência como maquiadores.

Em publicações nas redes sociais, Agustin compartilhou imagens de um casamento comunitário no qual trabalhou voluntariamente e escreveu: “Tudo 0800, sempre! Tanto Jair Bolsonaro quanto Michelle Bolsonaro jamais usariam dinheiro do pagador de impostos para maquiagem”.

Maquiador ironizou deputada federal

Em outro post, ele escreveu: “Cliente: Oi, tudo bem? Quanto custa para fazer aquela maquiagem que tira a cara de peão da construção civil e deixa com cara de família branca burguesa capitalista americana?

Maquiador: Boa tarde! Essa transformação custa R$ 10.000 no dinheiro público.”

‌



Reprodução/Instagram @agustinofficial

As postagens foram feitas após a informação de que Hilton possui dois secretários parlamentares com experiência na área da beleza.

Segundo a deputada, ambos os servidores já atuaram como maquiadores, mas exercem atualmente funções administrativas e de comunicação em seu gabinete.

‌



Hilton nega irregularidade

Erika Hilton negou o uso de verba de gabinete para serviços de maquiagem.

Em nota, a parlamentar afirmou que os assessores foram contratados nas normas da Câmara dos Deputados, e que as atribuições exercidas por eles não envolvem atividades relacionadas à maquiagem pessoal.

‌



Os servidores, de acordo com ela, atuam na organização de eventos, na produção de conteúdo e na assessoria direta ao mandato.

“E sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares”, disse.

A Câmara dos Deputados permite a contratação de secretários parlamentares para funções de apoio ao mandato, como assessoria legislativa, administrativa ou de comunicação. A contratação de serviços de maquiagem para uso pessoal, com recursos públicos, é vedada pelas regras da Casa.

