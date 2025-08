Ministério sugeriu compra, pelo governo, do que deixará de ser exportado aos EUA Plano de contingência do governo pode incluir compra interna de produtos afetados pelas tarifas impostas por Washington Brasília|Do Estadão Conteúdo 03/08/2025 - 12h24 (Atualizado em 03/08/2025 - 12h24 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério do Desenvolvimento Agrário propõe compra de produtos que não serão exportados para os EUA.

Medida é parte de um plano de contingência em resposta às tarifas impostas pelos americanos.

Compras podem ser feitas através de programas de alimentação escolar e aquisições para instituições.

Mais de 30 ações foram sugeridas ao presidente Lula para enfrentar a situação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Paulo Teixeira confirmou a iniciativa durante o 17º Encontro Nacional do PT Albino Oliveira/Ascom MDA - 28.07.2025

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), disse em entrevista que o ministério sugeriu ao governo comprar os produtos que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos por causa das tarifas adotadas pelo país norte-americano.

“As negociações estão acontecendo, mas vai ter um plano de contingência, sim, e inclusive o meu ministério sugeriu que essa fosse uma das medidas a serem adotadas”, disse Teixeira, que participa neste domingo (3) do 17º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

As compras governamentais, portanto, estão entre as mais de 30 medidas apresentadas por ministérios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que caberá ao mandatário escolher quais ações do “plano de contingência” serão implementadas.

Segundo Teixeira, as compras podem acontecer em três modalidades: por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para merendas; via Programa de Aquisição de Alimentos; ou na modalidade de compras institucionais, para abastecer hospitais ou universidades, por exemplo.

