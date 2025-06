Ministro cobra fiscalização para garantir que redução da gasolina chegue aos consumidores Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira quer garantia de que preço mais barato da gasolina chegará às bombas Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 20h48 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Silveira cobrou que redução da gasolina chegue aos consumidores Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.11.2024

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou nesta terça-feira (3) um ofício a cinco órgãos de fiscalização solicitando ações imediatas para garantir que a recente redução no preço da gasolina A, anunciada pela Petrobras, seja percebida de forma rápida e integral pelos consumidores nos postos de combustível.

A Petrobras anunciou nesta semana uma redução de 5,6% no preço da gasolina A, o que representa uma queda de R$ 0,17 por litro no valor repassado às distribuidoras. No entanto, há receio de que o desconto não chegue totalmente às bombas, prejudicando o consumidor final.

Os órgãos acionados pelo ministro foram CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombusveis), Inmetro (Instuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), Senacon (Secretário Nacional do Consumidor) e Receita Federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Transmissão assimétrica de preços”

No documento, o ministro destaca a preocupação com o fenômeno conhecido como “transmissão assimétrica de preços”, no qual os reajustes para baixo demoram mais a serem repassados na cadeia de comercialização do que os aumentos.

‌



Segundo ele, o acompanhamento dos agentes de mercado e o monitoramento dos preços são medidas essenciais para assegurar que o repasse aconteça tanto em sua magnitude quanto na velocidade adequada.

Ação coordenada entre os órgãos

O ministro solicita que cada instituição, dentro de suas competências, adote as medidas cabíveis para preservar os interesses do consumidor, em conformidade com a política energética nacional.

‌



A diretriz prevê, entre outros pontos, a defesa do consumidor no que diz respeito a preço, qualidade e oferta dos produtos energéticos.

A medida do governo busca evitar que práticas abusivas comprometam o efeito da redução anunciada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp