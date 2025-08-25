Israel rebaixa relação com Brasil após Itamaraty ignorar indicação de novo embaixador País havia indicado Gali Dagan para assumir embaixada em Brasília Brasília|Do R7, em Brasília 25/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h51 ) twitter

Governo brasileiro não conta com um embaixador em Israel desde o ano passado Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

Israel retirou seu pedido de nomeação de um novo embaixador no Brasil depois que o país ignorou a indicação do diplomata. O país do Oriente Médio havia indicado Gali Dagan em janeiro para assumir a sua embaixada em Brasília.

De acordo com informações do jornal The Times of Israel, a falta de resposta do Ministério das Relações Exteriores sobre o novo embaixador reduziu a relação entre os dois países do ponto de vista diplomático.

“Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agrément (autorização diplomática) do embaixador Dagan, o país retirou o pedido, e as relações entre os dois agora são conduzidas em um nível diplomático inferior”, diz um comunicado do governo israelense.

A reportagem pediu um posicionamento do Itamaraty, mas ainda não obteve resposta.

Segundo Israel, o Brasil teria adotado uma postura crítica e hostil desde os ataques liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e que foi intensificada por comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — declarado como persona non grata.

Em resposta, o governo brasileiro retirou o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv.

