Israel rebaixa relação com Brasil após Itamaraty ignorar indicação de novo embaixador
País havia indicado Gali Dagan para assumir embaixada em Brasília
Israel retirou seu pedido de nomeação de um novo embaixador no Brasil depois que o país ignorou a indicação do diplomata. O país do Oriente Médio havia indicado Gali Dagan em janeiro para assumir a sua embaixada em Brasília.
De acordo com informações do jornal The Times of Israel, a falta de resposta do Ministério das Relações Exteriores sobre o novo embaixador reduziu a relação entre os dois países do ponto de vista diplomático.
Leia mais
“Após o Brasil, excepcionalmente, se abster de responder ao pedido de agrément (autorização diplomática) do embaixador Dagan, o país retirou o pedido, e as relações entre os dois agora são conduzidas em um nível diplomático inferior”, diz um comunicado do governo israelense.
A reportagem pediu um posicionamento do Itamaraty, mas ainda não obteve resposta.
Segundo Israel, o Brasil teria adotado uma postura crítica e hostil desde os ataques liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, e que foi intensificada por comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — declarado como persona non grata.
Em resposta, o governo brasileiro retirou o embaixador Frederico Meyer, que ocupava o principal posto da representação brasileira em Tel Aviv.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp