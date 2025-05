Moraes autoriza destruição de passaporte cancelado de Léo Índio Ministro se baseou em manifestação da PGR e pedido da Polícia Federal; Léo Índio fugiu para a Argentina após virar réu no STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/05/2025 - 15h51 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes determina prisão de Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a destruição do passaporte cancelado de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. Ele fugiu para a Argentina após se tornar réu na corte por tentativa de golpe de Estado.

O ministro se baseou em manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e pedido da Polícia Federal.

Leo Índio é acusado por cinco crimes:

Associação criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;

Deterioração de patrimônio tombado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em sua defesa prévia, o réu alegou que não há provas de sua participação nos atos de depredação do 8 de Janeiro de 2023.

‌



“Não há testemunhas, não há provas/imagens de que ele tenha ingressado na sede do Congresso Nacional, de que ele, acusado, tenha estado no interior do Palácio do Planalto, tenha acessado as dependências do STF, ou que tenha provocado quaisquer danos ao patrimônio da União.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp