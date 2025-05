Congresso instala comissões para analisar MPs do crédito consignado e fundo social Medidas vencem em julho deste ano Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Congresso instala comissões mistas para analisar MPs do crédito consignado e fundo social Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 07/05/2025

O Congresso Nacional instalou, nesta quarta-feira (7), as comissões mistas destinadas a analisar as medidas provisórias do fundo social e do crédito consignado. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), presidiu as duas instalações.

A comissão do fundo social será relatada pelo deputado federal José Priante (MDB-PA) e presidida pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). Já a comissão do crédito e consignado será relatada pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) e presidida pelo deputado federal Fernando Monteiro (Republicanos-PE).

As duas MPs foram enviadas pelo Poder Executivo em março e caducam em julho deste ano. Cabe ao Congresso aprovar as medidas antes do vencimento. Uma MP tem força de lei e entra em vigor a partir da publicação. Para não perder a validade, precisa receber o sinal verde do Congresso Nacional em até 120 dias.

Entenda

A MP do fundo social modifica a lei que criou o fundo, que utiliza recursos da exploração de petróleo e gás para o desenvolvimento social e regional. A ideia é melhorar a gestão e a aplicação desses recursos, incluindo o enfrentamento das mudanças climáticas, calamidades públicas, e investimento em infraestrutura social e habitação de interesse social.

‌



Já a MP do crédito e consignado pretende permitir que as operações de crédito sejam feitas por meio de sistemas ou plataformas digitais. O objetivo é tornar o processo mais eficiente, seguro e acessível, facilitando o acesso ao crédito para trabalhadores formais, incluindo domésticos e rurais, além de diretores não empregados com direito ao fundo de garantia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp