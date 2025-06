Moraes cita vídeo e considera Paulo Figueiredo notificado sobre ação do golpe Economista é acusado de pressionar os comandantes das Forças Armadas para aderir a tentativa de golpe de Estado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h49 ) twitter

A ação de Moraes ocorre após quatro meses da denúncia feita pela PGR contra os réus na ação da tentativa de golpe Reprodução

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes decidiu, nesta segunda-feira (30), que o economista Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Figueiredo, foi notificado sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) no processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na decisão, o magistrado alega que, diferentemente do que foi alegado pela DPU (Defensoria Pública da União), Figueiredo tem “pleno conhecimento da acusação” da PGR. Então, o ministro cita um vídeo feito por Figueiredo nas redes sociais como prova.

"Tendo inclusive divulgado vídeo intitulado ‘URGENTE! PGR e DPU enfrentam Alexandre e pedem suspensão do suposto processo contra mim, com trechos da manifestação da Defensoria Pública da União juntada aos autos’”, mencionou o ministro.

O ministro ainda cita que o economista, inclusive, teria se manifestado dizendo que é “louco para ser interrogado” sobre as informações que constam na denúncia.

A ação de Moraes acontece quatro meses depois da apresentação da denúncia da PGR. Até então, o economista era o único dos 34 acusados que não apresentou resposta. Ele mora nos EUA.

Figueiredo também não indicou defesa e a DPU foi nomeada para atuar no caso. A PGR não encontrou o endereço do economista e, em fevereiro, o ministro determinou que ele fosse notificado por edital.

“No caso dos autos, a ciência inequívoca do acusado indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua notificação. Além disso, o acusado Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho está localizado em país estrangeiro e em endereço desconhecido, de modo que não há possibilidade de sua notificação por outros meios”, sustentou Moraes.

O economista é acusado de pressionar os comandantes das Forças Armadas para aderir ao golpe de Estado. Contudo, alega que apenas reportou “com precisão, os acontecimentos envolvendo o alto comando do Exército brasileiro”.

